被控藉勢藉端索賄 王鴻薇、張凱維挨告

青年監督聯盟陳又新（左）、許譽騰（中），媒體人馬郁雯（右）昨前往北檢告發王鴻薇、張凱維涉犯貪污治罪條例。（記者塗建榮攝）

媒體人馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰前天舉辦記者會，指控國民黨立委王鴻薇的助理張凱維與資本額十萬元的艾弗行銷傳媒合作，向台灣安進藥品有限公司提出企劃案，內容涉及立委職權，並索取公關、顧問等費用二三〇萬餘元；馬、陳、許三人昨前往台北地檢署告發王鴻薇及張凱維涉違反「貪污治罪條例」的公務員藉勢藉端勒索財物罪嫌。

陳又新說，艾弗所提的企劃包括公聽會、研討會，已涉及利用立委助理職權進行公權力販售，「一個立委助理敢未經老闆同意，就擅自對外做出這些承諾嗎？」他已將完整資料交給檢察官調查，其中王鴻薇的角色絕對是重點。

馬郁雯則表示，張凱維否認在艾弗公司任職，也未前往台灣安進提案，但與王鴻薇曾合作過的律師柯晨皓卻爆料指，張確曾前往台灣安進提案，投影片內容也是張主導，甚至為此成立工作群組，她認為張凱維的行為已符合藉勢藉端勒索財物罪，可處無期徒刑或十年以上徒刑。

王：含沙射影不會達目的

王鴻薇回應，她沒有針對藥商提案、質詢或召開記者會，也根本沒聽過爆料的傳媒公司及藥商，這些為了選舉博聲量的跳樑小丑，以含沙射影方式含血噴人，不會達到目的。

對於律師柯晨皓爆料王鴻薇買跟監照片、慣老闆等，王鴻薇表示，沒有就是沒有，且柯晨皓將委任人案情拿出來講，已經違反律師倫理規範基本的ABC，現在是她要來提告柯。

張：烏龍爆料 會提告

張凱維則說，馬等三人已被證實為烏龍爆料，他會正式遞狀提告。張也說，柯晨晧稱他有協助修改簡報，更謊稱藥廠人員提供批示，其實是柯請求他協助找尋相關專業人士批示修改，因為柯本人就是該行銷提案的簡報代表。張表示，柯為挾怨報復王鴻薇，竟然自導自演抹黑，令人遺憾。

另，民進黨台北市議員洪婉臻揭露，張凱維過去與特定行銷公司合作在網路上操作議題，並稱柯晨皓曾要求行銷公司刪文；柯回應，張凱維疑一直幫王鴻薇操盤轉不利國民黨立委徐巧芯的文章，他因對張不斷攻擊同黨成員的行為感到厭惡，才要求刪文。

