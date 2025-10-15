為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    週刊爆料坐擁駭客集團 黃國昌：捏造故事

    2025/10/15 05:30 記者林哲遠、謝君臨／台北報導
    民眾黨主席黃國昌被踢爆涉嫌指揮狗仔集團跟監、偷拍政敵多年，且其背後資金及金錢流向成謎，立法院民進黨團昨赴監察院檢舉，質疑是否有違反「政治獻金法」相關規定，要求調查釐清。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔醜聞，又遭鏡週刊爆料坐擁一批駭客集團，其中一名吳姓工程師九月曾入侵中央廣播電台官網竄改置放中國五星旗遭北檢調查，吳嫌更自稱是黃國昌的人，並透露是黃找他查弊。黃國昌昨受訪時則稱，吳男是向他檢舉央廣有資安漏洞，反批鏡週刊莫名其妙、捏造故事。

    黃：吳男檢舉央廣有資安漏洞

    鏡週刊報導指出，黃國昌除了組狗仔集團偷拍政敵，還吸收有電腦專長的工程人員扮駭客竊取個資，相關案例除了有吳姓工程師竄改央廣官網外，民進黨前秘書長林錫耀在Telegram與時任法務部長蔡清祥等人討論司法高層人事案的對話資料也遭黃國昌的「義工駭客」抓取，放到暗網上高價兜售。

    黃國昌批評，鏡週刊整篇胡說八道，事實是央廣吳姓工程師向他檢舉央廣有資安漏洞，廠商在中國經營事業，因此他請吳進一步提供資料，鏡週刊卻將檢舉對話紀錄編故事，簡直是莫名其妙。

    黃國昌質疑，若北檢真的掌握他養駭客入侵個資，那就大大方方約談，怎麼把一些片面扭曲的事情外洩？他從沒有駭客集團，並反問上網兜售的證據在哪？不分青紅皂白往他身上潑糞，簡直莫名其妙。

    對於黃國昌再被爆出養駭客傳聞，民進黨立委林楚茵痛批黃根本是「政治垃圾場」，所有骯髒事都有他的份；民進黨政策會執行長、立委吳思瑤認為，應嚴肅思考「不分區立委的退場機制」。

    鏡週刊則聲明回擊，黃國昌政媒兩棲籌組狗仔隊，還組建駭客網軍違法蒐集個資、打擊政敵、網路霸凌，「黨狗駭媒」一體才是台灣亂源，請黃誠實面對，不要再顧左右而言他。

    週刊：黨狗駭媒一體 才是亂源

    另外，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等人昨赴監察院提出檢舉，質疑黃國昌與狗仔集團之間的金錢往來，是由誰來支付？是否有違反「政治獻金法」相關規定？

    質疑黃的資金 綠營赴監院檢舉

    對此，黃國昌表示，民進黨終於不演了，希望監察院再次扮演打手的角色，真的要講非法政治獻金，民進黨前立委陳歐珀二〇二〇年在羅東的競選連任後援會，是由詐團im.B案主嫌無償提供，這才是真正的非法政治獻金。

