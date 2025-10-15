賴拍板 何欣純可望出征台中市長

民進黨立委何欣純（右）有望代表民進黨出戰台中市長選舉，圖為何欣純昨拜訪台中百歲人瑞。（取自何欣純臉書）

民進黨宜蘭縣長人選 林國漳呼之欲出

民進黨二〇二六地方縣市長選舉布局持續推進，選舉對策委員會上週啟動第一波提名，已拍板嘉義市與台東縣人選；據掌握，台中市與宜蘭縣的人選已在地方形成共識、逐漸明朗，也可望於今天選對會開會討論並展開提名作業。

選對會今展開提名作業

總統兼民進黨主席賴清德昨邀集台中市地方黨公職召開「便當會」，包括熱門的台中市長候選人立委蔡其昌及何欣純均到場。賴肯定兩人均極優秀，拍板蔡續在中央協助他推動政策，徵召何代表民進黨出戰二〇二六年台中市長選舉，並要求黨公職團結一致拚勝選。

黨內人士指出，民進黨選對會採「滾動式處理」機制，隨各區提名進度與成員回報情形，分階段推進作業，「有共識的部分就會先推動，隨時納入討論。」目前宜蘭、台中兩地人選已趨明朗，可望於今天的會議討論，同時討論其他縣市的提名時程，加速二〇二六地方選戰的定錨作業。

對此，何欣純低調表示，尊重中央黨部的提名程序和決定，未來會多傾聽民意，把民意化為行動力，讓台中更好；蔡其昌則說，尊重總統的決定，也會在地方全力協助何欣純參選。

有政界人士透露，由何欣純代表民進黨出戰台中市長，地方早有共識，近來賴清德到台中行程，何均全程陪同，昨日算是正式確認；民進黨台中市黨部主委許木桂指出，相關人選徵召案仍需經黨選對會討論並送中執會通過，台中市各黨公職一定團結一致，力拚贏回台中。

至於國民黨台中市布局進度，國民黨台中市黨部主委顏文正指出，因黨主席改選在即，須等新任黨主席十一月一日上任後，確定縣市首長選舉辦法，才能產生人選；地方指立委江啟臣及楊瓊瓔均有意出戰，楊瓊瓔說，她一直傾聽民意，國民黨人才濟濟，會推最強人選；江啟臣則未回應。

在宜蘭部分，賴清德近月多次與地方黨公職交換意見，並親自出面勸進「信賴台灣之友會」理事長林國漳披掛上陣。據了解，總統府國策顧問林逸民九月間亦曾邀集歷任重要黨職共同拜訪林國漳，盼其承擔縣長選戰重任。林國漳則回應「慎重考慮」，宜蘭縣長人選可說已呼之欲出。

