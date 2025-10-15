桃園議長挺鄭 蕭景田支持郝 基層替羅站台

國民黨主席候選人鄭麗文（中）昨日拜會桃園市議會議長邱奕勝（右），左為副議長李曉鐘。（記者鄭淑婷攝）

本週六就是國民黨主席選舉投票日，各候選人也展開全力衝刺。鄭麗文昨拜會桃園市議會黨團，議長邱奕勝也公開在臉書表示支持；郝龍斌到彰化縣員林市拉票，前立委蕭景田等多名黨公職號召黨員到場；羅智強則找來各地方地藍營議員站台力挺。

鄭麗文昨前往桃園縣議會拜訪黨團，邱奕勝率黨團議員迎接，祝福她「凍蒜、包中」；而邱奕勝在鄭到訪前即發文表態支持，指「鄭麗文用行動證明她有勇氣改革、有能力帶領國民黨重新出發，她堅定信念、勇於承擔，讓藍軍團結、讓人民看見希望。」

鄭麗文說，感受到桃園市議會的高度溫暖及熱情，桃園是台灣最重要的門戶，她知道肩上的責任非常重大，看到桃園堅強的國民黨陣容，也再次燃起了信心與決心，絕對不會辜負全台灣對國民黨的高度期待。

郝龍斌昨天到彰化縣員林市拉票時表示，未來他當黨主席，最重要就是團結老、中、青三代，組一個最強的團隊，打贏二〇二六年地方選戰，未來策略是要「顧北、穩中、強南」，北中選舉都要贏。

郝龍斌與台北市議員柳采葳被變造親吻的影片瘋傳，Youtube頻道「禁書筆記」發文坦承是影片創作者，不是中共網軍，喊話柳采葳、前中廣董事長趙少康，要告就去美國法院告。柳批評，「禁書筆記」應道歉並負起法律責任，發文竟對造成的傷害隻字未提，有夠不要臉。

羅智強昨日召開「我們都是挺強的」記者會，找來各地方藍營議員站台力挺，大家一起高呼「團結一定強，我們都是挺強的」。記者會一開始，現場還先播放前總統馬英九表態挺強的影片，雖然日前郝龍斌向媒體透露，馬英九當面對他說「你一定會有我這一票」，但馬在影片中卻挑明說，黨主席職位應該支持羅智強。

國民黨主席候選人羅智強（右四）昨說明參選理念，多位藍營地方民代出席力挺。（記者羅沛德攝）

