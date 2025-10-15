為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨地方黨部遭控替郝拉票 文傳會︰嚴守公平立場

    2025/10/15 05:30 記者李容萍、施曉光／綜合報導
    桃園市議員黃敬平揭各地黨部LINE群組，為國民黨主席候選人郝龍斌拉票助選。(黃敬平提供)

    桃園市議員黃敬平揭各地黨部LINE群組，為國民黨主席候選人郝龍斌拉票助選。(黃敬平提供)

    國民黨主席選舉將於本週六（十八日）投票，國民黨桃園市議員黃敬平昨揭露收到各縣市黨部LINE的對話記錄，質疑各縣市黨部「裁判兼教練兼球證兼旁證」，公開為候選人郝龍斌拉票，不僅在群組「接龍」，還在餐會公開喊出「郝人郝4（郝龍斌的號次）」拉票、逐桌敬酒，嚴重違反黨務中立。

    郝︰謠言抹黑全都出來了

    針對部分縣市黨部遭指控替郝龍斌拉票，違反黨務中立，國民黨文傳會主委林寬裕昨僅回應表示，國民黨一定是嚴守立場，公平公正的辦好這次的主席選舉。

    郝龍斌則說，選舉愈到後面就會愈激情，各種謠言、抹黑、攻擊全都出來了，沒有一樣是真的，而且攻擊他也就算了，如果還要去攻擊黨部與黨工，這種破壞黨內團結的情形最好不要，希望所有攻擊都到此為止。

    黃敬平出示所收到的LINE對話記錄，兼任國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯公開在縣黨部LINE群組，為郝召集，大肆請彰化縣黨部志工及黨代表們請客，大家群組裡面接龍報名；新竹縣黨部主委陳見賢也在宴請新竹縣黨代表吃飯時，為郝拉票並且公開講暗語「郝人郝4（郝龍斌的號次）」。

    另，國民黨桃園市黨部主委黃敏恭則以「桃園市政府」名義邀請桃園市黨部所有黨代表、各區民眾服務社理事長及婦女會理事長於雙十國慶日在餐廳席開廿桌，只邀請郝龍斌到場並陪同逐桌敬酒拉票。

    黃敬平質疑，部分縣市黨部根本「不演了」，大剌剌的公開為特定候選人強力催票造勢，是不是因為選情急了，顧不了那麼多？還是忘了自己是選務辦理及監察機關，甚至是「上級授意的壓力」所為？

    黃敬平抨擊，國民黨身為最大的在野黨，如果連最基本的行政中立、選務中立都做不到，又如何能夠監督執政當局濫用權力？又如何有立場站得住腳制衡執政當局？還是只要不是黨屬意的候選人就代表沒有機會出線？難道希望再選出「另一個朱立倫」？

    桃園市議員黃敬平揭各地黨部LINE群組，為國民黨主席候選人郝龍斌拉票助選。(黃敬平提供)

    桃園市議員黃敬平揭各地黨部LINE群組，為國民黨主席候選人郝龍斌拉票助選。(黃敬平提供)

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播