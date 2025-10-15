為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民進黨促「國民黨未來主席」 要求藍委撤惡法阻中介選

    2025/10/15 05:30 記者陳昀、顏宏駿／綜合報導
    民進黨表示，藍委正修訂一系列「惡法」幫中共介選開後門，郝龍斌、鄭麗文等「未來國民黨主席」們應表態，公開要求自家立委撤案。（記者羅沛德攝）

    民進黨表示，藍委正修訂一系列「惡法」幫中共介選開後門，郝龍斌、鄭麗文等「未來國民黨主席」們應表態，公開要求自家立委撤案。（記者羅沛德攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌近來批境外勢力介選，「戰鬥藍」召集人趙少康更指控「中共介入黨主席選舉」。對此，民進黨昨嗆聲，不喜歡中國干預，就別修惡法助長介選，多位國民黨立委正修訂一系列「惡法」幫中共介選開後門，「未來國民黨主席」們應表態，公開要求自家立委撤案。

    郝︰不用修法 就可去查

    對此，郝龍斌昨天在彰化縣拉票時回應，他所指的境外勢方介選問題，不用其他修法，民進黨政府就可以馬上做到，國安單位可以直接查清楚。

    民進黨指出，趙少康等人指控中共介入國民黨主席選舉，然而，國民黨多位立委包含翁曉玲、許宇甄、游顥等人，卻在立法院提案制定、修訂一系列「惡法」幫中共介選開後門，一旦通過將嚴重傷害台灣的民主根基。

    民進黨羅列五大惡法包括配套不周延，可能造成增加中共介選機會的「不在籍投票法草案」；中配身分取得從六年縮短至四年、「洗人口」的「兩岸人民關係條例修正草案」；為特定紅媒鬆綁的「衛星廣播電視法修正草案」；公投綁大選、造成選務混亂的「公民投票法修正草案」；民調禁制期從選前十天縮短為三天，無法有效澄清不實民調的「公職人員選舉罷免法修正草案」。

    民進黨表示，中共當局試圖不斷介入台灣選舉眾所皆知，甚至國民黨本身都是直接的受害者，立法院民進黨團從去年起不斷提出「國安十法」，盼強化反制干預、守護民主的能量，可惜一再被藍白聯手封殺，誠心呼籲國民黨不要再推「助長中共介選」的惡法，請郝龍斌等「國民黨未來黨主席」率先表態，公開要求自家立委撤案。

    郝龍斌昨重申，這三週以來，國內網路有很多短視頻、短IP、短帳號，製作很多短影音攻擊他，誰有如此龐大的資金，為什麼要做如此大規模的介選？他希望相關單位能查清楚，但這部分跟相關的修法無關，境外勢力的介選，是國安單位可以直接查清楚。

    相關新聞
    政治今日熱門
