為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    涉向陸委會官員刺探機密 長榮航前駐中國代表淪共諜起訴

    2025/10/15 05:30 記者王定傳／台北報導
    長榮航空多年前派駐中國四川的喬姓代表被中國情治單位吸收，涉嫌向陸委會官員刺探機密，高檢署昨依違反國家安全法等罪嫌起訴。（資料照）

    長榮航空多年前派駐中國四川的喬姓代表被中國情治單位吸收，涉嫌向陸委會官員刺探機密，高檢署昨依違反國家安全法等罪嫌起訴。（資料照）

    長榮航空公司多年前派駐中國四川的喬姓代表，涉嫌被中國情治單位吸收，從二〇一二年起至二〇一四年間，多次向任職於行政院大陸委員會的一名官員刺探、蒐集兩岸直航等委外研究案秘密，並試圖行賄該名官員十萬元，甚至還想引介這名官員認識對岸情報人員，所幸該官員予以拒絕，高檢署昨依違反國家安全法等罪嫌起訴喬男。

    派駐四川首席代表 被中共吸收

    據了解，喬男與這名官員認識多年，不僅是好友也是學長、學弟關係，喬男十多年前派駐中國四川擔任首席代表，負責中國西南地區的營運相關業務，因此結識中國情報人員並遭吸收。

    檢方調查，喬男涉嫌從二〇一二年至二〇一四年間，趁返台期間，多次聯繫這名官員，企圖為對岸情報人員打聽兩岸直航委外研究案等秘密，這名官員警覺怪異，予以拒絕。

    10萬行賄遭拒 還想牽線招待旅遊

    據了解，對岸情報人員獲知後還涉指示喬拿十萬元行賄官員，試圖再次突破仍被拒絕，喬見無法完成任務，還試圖「牽線」招待官員前往港澳旅遊，同時結識對岸情報人員，企圖發展組織，所幸官員堅守底線，嚴詞拒絕。

    調查局國安站獲悉此事，報請檢方指揮偵辦，喬男到案後坦承犯行，檢方昨依違反二〇一九年國安法修正前的「為中國行政、軍事、黨務、其他公務機構或其設立、指定機構、委託的民間團體刺探、蒐集關於公務上應秘密文書」、「發展組織未遂」及「非公務員對公務員關於違背職務行為行求賄賂」共三罪嫌起訴喬男。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播