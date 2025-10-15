涉向陸委會官員刺探機密 長榮航前駐中國代表淪共諜起訴

長榮航空多年前派駐中國四川的喬姓代表被中國情治單位吸收，涉嫌向陸委會官員刺探機密，高檢署昨依違反國家安全法等罪嫌起訴。（資料照）

長榮航空公司多年前派駐中國四川的喬姓代表，涉嫌被中國情治單位吸收，從二〇一二年起至二〇一四年間，多次向任職於行政院大陸委員會的一名官員刺探、蒐集兩岸直航等委外研究案秘密，並試圖行賄該名官員十萬元，甚至還想引介這名官員認識對岸情報人員，所幸該官員予以拒絕，高檢署昨依違反國家安全法等罪嫌起訴喬男。

派駐四川首席代表 被中共吸收

據了解，喬男與這名官員認識多年，不僅是好友也是學長、學弟關係，喬男十多年前派駐中國四川擔任首席代表，負責中國西南地區的營運相關業務，因此結識中國情報人員並遭吸收。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，喬男涉嫌從二〇一二年至二〇一四年間，趁返台期間，多次聯繫這名官員，企圖為對岸情報人員打聽兩岸直航委外研究案等秘密，這名官員警覺怪異，予以拒絕。

10萬行賄遭拒 還想牽線招待旅遊

據了解，對岸情報人員獲知後還涉指示喬拿十萬元行賄官員，試圖再次突破仍被拒絕，喬見無法完成任務，還試圖「牽線」招待官員前往港澳旅遊，同時結識對岸情報人員，企圖發展組織，所幸官員堅守底線，嚴詞拒絕。

調查局國安站獲悉此事，報請檢方指揮偵辦，喬男到案後坦承犯行，檢方昨依違反二〇一九年國安法修正前的「為中國行政、軍事、黨務、其他公務機構或其設立、指定機構、委託的民間團體刺探、蒐集關於公務上應秘密文書」、「發展組織未遂」及「非公務員對公務員關於違背職務行為行求賄賂」共三罪嫌起訴喬男。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法