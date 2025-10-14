王鴻薇助理張凱維 被控藉勢藉端索賄企業

青年監督聯盟陳又新（左起）、許譽騰、媒體人馬郁雯召開記者會，爆料張凱維以王鴻薇國會助理名義，藉勢藉端索賄企業。（記者陳逸寬攝）

提案涉及立委職權 索費二三〇萬

媒體人馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰昨舉辦記者會，指稱國民黨立委王鴻薇的助理張凱維除涉入黃國昌狗仔集團、兜售偷拍照片，另和資本額十萬元的艾弗行銷傳媒合作，向台灣安進藥品有限公司提出企劃案，內容涉及立委職權，並索取公關、顧問等費用二三〇萬餘元，恐涉犯貪污治罪條例「藉勢藉端勒索」，要求張凱維、王鴻薇說明。

對此，王鴻薇發出聲明表示，陳又新等三人為了爭取參選市議員，含沙射影抹黑她，她從未針對藥品提案、召開記者會或公聽會，為釐清相關資訊，張凱維即刻起先行停職並接受行政調查。張凱維則說，指控皆非事實，他於該公司無任何職位，未代表該公司提案，出示相關事證僅為該公司提案簡報，為捍衛個人名譽將提告。

台灣安進公司昨晚聲明，指公司依照台灣法規營運，對所有合作夥伴及供應商維持嚴謹的公司治理標準；至於公司與艾弗行銷傳媒並無合作，不便評論。

青督盟質疑 「假提案、真索賄」

馬郁雯指控，張凱維去年五月找上艾弗行銷傳媒，聯合向台灣安進藥品有限公司提案，服務內容涉及召開公聽會、記者會、溝通立委，還承諾納入委員會臨時提案，一年索費二三〇萬元；公聽會、記者會另外計價。馬質疑張是否以國會助理身分「假提案、真索賄」？是個人行為還是老闆授意？王鴻薇知情否？

陳又新、許譽騰則指出，張凱維涉嫌「販售公權力」的行為已踩法律紅線，屬貪污治罪條例「藉勢藉端勒索」罪行，可處十年以上或無期徒刑。

