美參院通過國防授權法案 邀台參與環太軍演 軍援10億美元

美國聯邦參議院九日通過二〇二六財政年度「國防授權法案」（NDAA），授權約九二五〇億美元（約廿八‧四兆台幣）的軍事開支，包括「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）的十億美元（約三〇七億台幣）對台軍援，並「強烈建議」（strongly encourages）邀請台灣參加環太平洋軍事演習（RIMPAC）。

國防部表示，感謝美國國會展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持，台美雙方有緊密的安全合作機制，各項交流合作計畫，均依節點執行，以共同維持區域和平與穩定。

若戰爭部長不邀請 需提說明理由

NDAA法案強烈建議戰爭部（國防部）部長在適當情況下，邀請台灣海軍參與美軍主導的環太平洋軍演；若戰爭部長決定不邀請，需提出通知與說明理由。

法案也指示戰爭部與台灣合作制定聯合計畫，共同研發及生產無人機與反無人機能力，以及評估台灣的關鍵數位基礎設施，並提出強化相關設施的可能行動方案。

在美台國防產業夥伴關係方面，法案指出，戰爭部長應在戰爭部的「國防創新單位」與台灣之間建立夥伴關係，以擴大美台國防科技公司的市場機會，並強化台灣國防產業基礎。

參院版的NDAA法案也包括戰爭部長辦公室需先提交「台灣安全援助路線圖」，即滿足台灣軍隊防禦需求而擬定的多年期計畫，以及為支持台灣而建立「區域應變儲備庫」的可能性報告，否則只能使用部分差旅費用。

聯邦眾議院上月已於過自家版本的NDAA法案，由於兩院版本不同，將協商最後版本，並各自重新通過後，再送交總統川普簽署生效。

