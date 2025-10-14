為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營：黃國昌狗仔集團資金來源 監院應查

    2025/10/14 05:30 記者謝君臨、林哲遠／台北報導
    立法院民進黨團昨舉行記者會，指控民眾黨主席黃國昌與其狗仔集團之間的金流不明，請監察院調查釐清。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團昨舉行記者會，指控民眾黨主席黃國昌與其狗仔集團之間的金流不明，請監察院調查釐清。（記者謝君臨攝）

    民眾黨主席黃國昌被週刊踢爆指揮狗仔集團跟拍政敵多年，其資金來源成謎。立院民進黨團昨舉行記者會，強調黃是二度擔任立委的公職人員，必須依「政治獻金法」向監察院申報，但黃僅強調自己沒有掏出半毛錢，對相關金流卻始終避而不談，民進黨團將請監察院調查，以釐清是否有違反政治獻金法等事實。

    民進黨團幹事長鍾佳濱表示，針對黃國昌狗仔集團跟拍的資金，有媒體人士指出是由黃的金主贊助，黃也強調自己沒有掏出半毛錢，「那到底是由誰來支付？」此人是否和黃有收受政治獻金上的關聯？政治獻金用於狗仔偷拍絕對是違法的，民進黨團將請政治獻金法執行機關監察院調查釐清。

    鍾佳濱也提及，民眾黨前主席柯文哲過去在選舉期間，以及後來民眾黨收受的政治獻金，也都在監察院查核下，成為柯涉及不法、被檢調偵辦的事由之一。黃國昌多次針對性的對監察院的預算濫行報復，其行為是替柯圍事，抑或是自己心虛的防禦措施？

    民進黨團書記長陳培瑜說，對於媒體指控，黃國昌必須出來說明，確實回應，若此事屬實，「當時的總統候選人柯文哲是否知情？若知情，柯、黃就是一組的，正在做意圖使人不當選的事。」

    面對指控，黃國昌批評，「鏡報」沒有事實基礎，愛怎麼寫就怎麼寫，在那邊編故事腦補，「我必須要被迫回答這種毫無事實根據的問題，我覺得很疲憊。」

