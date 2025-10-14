北市議員洪婉臻：張凱維疑聯手行銷公司 造謠攻擊對手

台北市議員洪婉臻揭露，王鴻薇助理張凱維與行銷公司合作 「人工炎上」對手。（取自洪婉臻臉書）

國民黨立委王鴻薇的助理張凱維捲入民眾黨主席黃國昌的「狗仔團隊」偷拍事件，昨又被爆出「假提案、真索賄」疑雲。民進黨台北市議員洪婉臻揭露，張凱維也疑似和特定的行銷公司合作，過去曾在PTT操作特定的議題，創造完整造謠一條龍的產業鏈，掩護偷拍行為、攻擊對手，呼籲檢調介入調查，也希望王鴻薇出面說清楚，不要讓政治變得臭不可聞。

對於洪婉臻的指控，張凱維昨天沒有回應。

洪婉臻在臉書貼文指出，張凱維疑似利用同一批狗仔與特定行銷公司合作，在網路上發動攻擊、操弄輿論。曾有北市議員與時任議員徐巧芯的新聞，被這家行銷公司在PTT上發文，刻意放大爭議、製造輿論風向，包含被網紅四叉貓揭露、主攻前行政院副院長鄭文燦偷拍事件的PTT帳號，以及其他至少四個相關帳號，疑似都與該行銷公司有關，行銷公司負責人使用的PTT帳號名稱與LINE帳號相同，一比對就知道。

洪婉臻說，以PTT帳號爬梳PTT上的留存紀錄，罷免期間有位網友minche轉發「北市罷免升溫！許淑華遭徐巧芯喊騙子 怒酸『行事像狗仔』：多害怕？」的新聞報導，留言中出現柯晨皓律師的ptt帳號eaglewing，要求背後行銷公司人員刪文，在新聞未發酵前就被點破，事後帖子也被刪除。而查閱政治獻金資料，該行銷公司承接的政治專案僅有王鴻薇與徐巧芯兩人，分別於二〇二二年北市議員、二〇二四年立委大選接受王鴻薇委託，另於二〇二二年受時任議員的徐巧芯委託進行專案宣傳，巧合得令人玩味。

洪婉臻強調，選舉有對手、有攻防，但不該沒有底線。這已經不是單純的狗仔偷拍，而是滿滿政治操弄的痕跡，「還有多少民代曾是類似攻擊的受害者？」呼籲檢調應該介入調查，也希望王鴻薇出面說清楚，不要讓政治變得臭不可聞。

