為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市議員洪婉臻：張凱維疑聯手行銷公司 造謠攻擊對手

    2025/10/14 05:30 記者何玉華、林欣漢／台北報導
    台北市議員洪婉臻揭露，王鴻薇助理張凱維與行銷公司合作 「人工炎上」對手。（取自洪婉臻臉書）

    台北市議員洪婉臻揭露，王鴻薇助理張凱維與行銷公司合作 「人工炎上」對手。（取自洪婉臻臉書）

    國民黨立委王鴻薇的助理張凱維捲入民眾黨主席黃國昌的「狗仔團隊」偷拍事件，昨又被爆出「假提案、真索賄」疑雲。民進黨台北市議員洪婉臻揭露，張凱維也疑似和特定的行銷公司合作，過去曾在PTT操作特定的議題，創造完整造謠一條龍的產業鏈，掩護偷拍行為、攻擊對手，呼籲檢調介入調查，也希望王鴻薇出面說清楚，不要讓政治變得臭不可聞。

    對於洪婉臻的指控，張凱維昨天沒有回應。

    洪婉臻在臉書貼文指出，張凱維疑似利用同一批狗仔與特定行銷公司合作，在網路上發動攻擊、操弄輿論。曾有北市議員與時任議員徐巧芯的新聞，被這家行銷公司在PTT上發文，刻意放大爭議、製造輿論風向，包含被網紅四叉貓揭露、主攻前行政院副院長鄭文燦偷拍事件的PTT帳號，以及其他至少四個相關帳號，疑似都與該行銷公司有關，行銷公司負責人使用的PTT帳號名稱與LINE帳號相同，一比對就知道。

    洪婉臻說，以PTT帳號爬梳PTT上的留存紀錄，罷免期間有位網友minche轉發「北市罷免升溫！許淑華遭徐巧芯喊騙子 怒酸『行事像狗仔』：多害怕？」的新聞報導，留言中出現柯晨皓律師的ptt帳號eaglewing，要求背後行銷公司人員刪文，在新聞未發酵前就被點破，事後帖子也被刪除。而查閱政治獻金資料，該行銷公司承接的政治專案僅有王鴻薇與徐巧芯兩人，分別於二〇二二年北市議員、二〇二四年立委大選接受王鴻薇委託，另於二〇二二年受時任議員的徐巧芯委託進行專案宣傳，巧合得令人玩味。

    洪婉臻強調，選舉有對手、有攻防，但不該沒有底線。這已經不是單純的狗仔偷拍，而是滿滿政治操弄的痕跡，「還有多少民代曾是類似攻擊的受害者？」呼籲檢調應該介入調查，也希望王鴻薇出面說清楚，不要讓政治變得臭不可聞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播