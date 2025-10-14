前市府核心人士：基隆新市政大樓 可自力興建

針對新市政大樓案，是否如外界流傳建商換回一棟樓，基隆市政風處長李國正（右）昨指出，那是後面才要處理的問題，現在言之過早。（記者俞肇福攝）

基隆新市政大樓興建案遭質疑是「京華城案翻版」，前市府核心人士指出，前基隆市長林右昌執政八年逐年還債，二〇二二卸任時，債務餘額從一二四億元減為六十八億元，反觀今日新市政大樓興建案土地零成本，財劃法修正通過後地方縣市補助款大增，當年林右昌主政時期都有辦法編預算自力興建，且兩棟大樓均歸市府所有，不懂為何現任市長謝國樑要採都更合建，讓利給建商？

新版財劃法 縣市補助大增

謝國樑十二日在臉書發文回應，新市政大樓公辦都更案為求公開透明，市府已邀集基隆地檢署、調查局等各方共同成立「廉政平台」，確保程序公開、公正，嚴格把關。

請繼續往下閱讀...

謝國樑主導的新市政大樓規劃案基地面積一三二七坪，可開發總樓地板面積約一．八萬坪，預計興建二棟大樓，將透過公私協力模式採公辦都市更新，市府提供土地，興建經費由投資人負擔，市府可分回一棟辦公大樓，由於疫情期間原物料大幅上漲，興建計畫預算從四十億元暴增為五十五．一二億元，其中市府須自籌卅五億元。

前市府核心人士表示，林右昌卸任時規劃將公車修理廠舊址作為新市政大樓興建基地，土地為市府所有，樓地板面積一萬六千坪，工程總經費約卅六億五千萬元，其中向中央爭取十億元補助，其餘廿六億五千萬元由市府分八年編列預算支應。

這名核心人士說，新市政大樓基地是素地，不用拆遷補償費，結果現在興建預算增加，蓋完二棟新大樓有一棟要歸建商；以市府現今財務狀況，絕對有能力自己興建完工，即便工程費是五十億元，也不是一次付清，問題是有沒有把錢花在刀口上。

市府：建商分多少 言之過早

民進黨市議員鄭文婷則質疑，新市政大樓將成為「基隆版的京華城案」，早在去年底市政總質詢時她就講過，她反問：「謝國樑當時是睡著了嗎？還是被議員越挖越露出破綻，才要在現在回擊？」

市府政風處長李國正昨表示，願意傾聽外界各種指教，目前新市政大樓公辦都更案公開閱覽已結束，即將公告招商。對於樓地板面積等爭議，「那是後面才要處理的問題」，權利變換有都更法令規範，說有多少樓地板面積要分給建商都太早。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法