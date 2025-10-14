郝：假帳號抹黑 對黨傷害很大

國民黨主席選舉政見會壓軸場昨在高雄舉行，六位參選者都高喊團結。（記者李惠洲攝）

前中廣董事長趙少康一連三天召開記者會，指控中國介入國民黨主席選舉，遭網軍鎖定的候選人郝龍斌昨天回應，認為此事對國民黨傷害很大、應適可而止；候選人鄭麗文強調，網路AI時代新現象，大家應快速適應；同為候選人的張亞中表示，他相信中國官方不會介選，但疑有候選人競選團隊跟中國的AI公司合作，對其他參選同志進行抹黑。

郝龍斌表示，警方前天已確認，在他宣布參選後，近三週出現很多假帳號、假頻道發出很多短影音，造謠抹黑每天超過十個以上，「是誰這麼害怕郝龍斌當選，應該查清楚」；他提醒傷害郝龍斌事小，但傷害國民黨事大，應適可而止。

鄭：AI時代 應快速適應

鄭麗文則表示，她沒有感受到有介選，這是網路AI時代的現象，應快速適應新的網路世代。她不希望用意識形態或國安箝制網路言論，但網路上也要對個資及個人隱私保護，這是AI時代很大的挑戰。

張亞中澄清，自己從沒講過中國介選，也相信中國官方不會介選，但有候選人競選團隊跟中國的AI公司合作，進行大量傳播，對其他參選同志進行抹黑、不太良善的攻擊，他希望國民黨選舉是君子之爭。

候選人羅智強表示，他一路走來都保持君子之爭，不會口出惡言，也不會動用網軍攻擊其他人，更不會操作棄保，黨主席選舉是人格特質考驗，如果不能展現團結跟君子風範，當了主席就會在領導團結上出現困難。

候選人蔡志弘表示，他一直秉持「和平選舉、不互攻、不分裂」的初衷與承諾，全程專注闡述自己的理念與主張。

候選人卓伯源說，黨主席選舉進入最後關鍵時刻，呼籲選民在最後階段要理性判斷各種消息，不要因為突發事件被帶風向、受到影響。

此外，國民黨主席選舉政見發表會壓軸場昨在高雄舉行，六位參選者都高喊團結，重申未來當選後的願景，鄭麗文昨晚並前往嘉義市造勢，與前嘉市議員陳文齡等人餐敘。

