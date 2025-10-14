民進黨：國安法案 是為了對抗共產黨

民進黨政策會執行長吳思瑤（右）昨表示，國安法案不是為了打擊在野黨，是為了對抗共產黨。（記者羅沛德攝）

國民黨主席候選人郝龍斌痛訴遭境外網軍攻擊，卻批評民進黨推動國安修法是用來打擊迫害在野黨。民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢昨召開記者會反駁，「國安法案不是為了打擊在野黨，是為了對抗共產黨」，並盤點藍白聯手提出助長中國介選的五大惡法，喊話在野黨撤回、停止推動，切莫淪為幫兇、共犯。

盤點藍白助長五大惡法

喊話勿淪中國介選幫兇

吳思瑤指出，中國介選無孔不入，民進黨在立法院曾召開二十場以上譴責中國認知作戰的記者會，國民黨卻是選擇性反應。過去國民黨是中國介選的獲利者與在地協力者，如今「戰鬥藍」發起人趙少康與郝龍斌親自揭露國民黨主席選舉遭操控，就應把國家利益置於政黨利益之上，嚴密防堵中國介選，否則不是雙標嗎？

吳思瑤提到，國民黨不該推動助長介選的五大法案，這些法案皆應撤回、停止，包含：一、「不在籍投票法草案」；二、中配入籍年限六改四、加速洗人口的「兩岸關係條例」修法；三、讓紅媒不受審查的「衛星廣播電視法」修法；四、增加選務混亂的「公民投票法」修法」；五、縮短選前民調禁制期、便於中國操作假民調的「選罷法」修法。

吳思瑤指出，韓國、加拿大、澳洲、美國、印度等民主國家皆遭中國滲透與資金介選威脅，並強化法律防線。台灣在二〇二四大選中，最高檢察署統計違反反滲透法案件一一七件、二八七人遭法辦，民進黨提出「國安十法」修法，包括身分認同、刑責檢討、國家安全網與強化管轄密度等，是台灣的國安防火牆。

另外，民進黨團昨也舉行記者會，民進黨團幹事長鍾佳濱強調，中共介選不是只有針對民進黨而已，「而是在台灣的民主政黨，只要沒有被收買的，都有可能遭到中共介選。」

民進黨團書記長陳培瑜表示，民進黨立委所提國安修法，在程序委員會被藍白聯手擋了六三二次，如果他們也認知到境外勢力介選，十四日的程序委員會希望藍白不要再擋案，大家一起支持國安法案。

