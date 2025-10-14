自由日日shoot》公布國民黨被介選數據 趙少康：大陸不制止也是縱容

國民黨主席選舉白熱化，中廣前董事長趙少康公佈中國及境外網攻具體數字，呼籲國安單位介入調查。（記者林正堃攝）

國民黨主席選戰白熱化，力挺國民黨主席候選人郝龍斌的「戰鬥藍」發起人趙少康直指中國介選。趙昨日公佈大陸及境外網攻具體數字，強調選情已經被影響很大，喊話國安單位調查背後發動者及資金來源，「不查就是縱容」；他也連續三天喊話中國當局，不要介入國民黨主席選舉，「大陸不制止也是縱容」。對於國安修法，趙直言，該立的法就要立。

談國安修法 「該立的法就要立」

趙少康說，黨主席選舉是國民黨家務事，卻引起大陸排山倒海的介入，希望大陸官方制止。趙公布境外網攻具體數據，九月十二日至十月十二日期間，TikTok上有約一七九〇部影片與國民黨主席選舉相關，其中九百部影片評價候選人鄭麗文，內容傾向稱讚居多；同時有約四百部影片、二五〇部影片分別評論他和郝龍斌，多是批評為主。

請繼續往下閱讀...

至於Youtube最近一個月，與國民黨主席選舉相關共六百部，主要的境外網軍介入攻擊有八個頻道、一五一部影片，總瀏覽人次高達一八二萬四四〇〇人次。

黨主席若有背後勢力 藍營要怎麼選

趙少康表示，若國民黨的選舉背後有勢力掌控，那選出的黨主席就會被背後勢力掌控，未來藍營參選人要怎麼選？現在中南部很多候選人都很緊張。他強調，這些數字很具體，國安單位要認真追查，相信以國安單位的能力，就算IP在境外也能追查得到，不查就是縱容。

趙說，他相信大陸當局有能力去制止這些網站散播，不制止也是縱容，且會被台灣民眾懷疑是直接、間接介選。趙也呼籲其他五位黨主席候選人，都要出來喊話制止。

對於民進黨稱，「國民黨終於知道中國介選傷害台灣民主，不要再擋國安修法」，趙少康表示，大家都很重視國安，但不能假國安之名搞政治鬥爭；也沒有人去阻擋國安修法，該立的法就要立，民進黨口口聲聲說國安重要，就把這個案子辦好，「光修法沒有執行能力有什麼用？」

駁邱毅賴受惠說 「反介選是原則問題」

對於前立委邱毅質疑，講中國介選反而讓總統賴清德、民進黨受惠，有藉口再去修國安法、數位中介法；趙少康表示，有沒有介選這件事比較重要，怎麼會是給民進黨藉口？這是原則問題，亂扯一通是轉移焦點。

趙少康說，他一向反對境外勢力的干預，台灣人有台灣人的智慧選擇自己理想的候選人，不管是美國、歐洲、中國、澳洲等，都不應該干涉台灣的選舉，不管哪一個政黨都要掌握這個原則。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法