3人駭侵央廣獲交保 北檢抗告

中央廣播電台官網近期遭駭客入侵，頁面被置換帶有「反攻大陸」字樣的五星旗，台北地檢署獲報後指揮台北市刑大偵辦，兩度發動搜索，並傳喚央廣網站管理人員吳政勳與其主管岳昭莒，以及廠商黃富琳說明，三人複訊後均獲交保請回。據了解，三人原有意於國慶日再度發動攻擊，但因已傳喚到案而未遂，檢方認為情節嚴重，昨已提起抗告，並持續追查幕後駭客及內部涉案可能。

原有意雙十節再次攻擊

全案起於，央廣官網首頁九月十一日遭不明人士駭入，隨即檢送相關事證向所轄台北市警察局，及與其簽有安防協議的法務部調查局報案。檢方為保全證據，九月廿六日先指揮北市刑大持法院搜索票，搜索央廣網站管理人員吳政勛，及其主管岳昭莒住處及辦公處所。

經分析扣案物後，檢方十月九日再指揮北市刑大、中山分局與刑事局科技犯罪防制中心等單位，二度搜索吳、岳兩人，以及廠商黃富琳相關處所共八處，並拘提三人到案說明。

檢方指出，三人涉犯刑法背信罪、妨害電腦使用罪，犯罪嫌疑重大。經訊問後，認吳、黃有勾串共犯或湮滅證據之虞，且專案小組掌握他們屢次駭入屬於國家關鍵基礎設施的央廣網路系統，甚至意圖在國慶日當天再度發動網頁置換攻擊，情節重大，因此聲請羈押。

北院十日裁定吳、黃以廿七萬元、十五萬元交保，岳男則准予十萬元交保，並限制出境出海、實施電子腳鐶監控。事發後，央廣已將涉案兩名職員停職，詳細動機尚待進一步釐清。

