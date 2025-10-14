高市早苗感謝台灣祝賀 盼日台深化合作

日本自民黨總裁高市早苗十三日在社群平台X發文，感謝台灣在她當選之際送上溫暖祝賀。（取自X）

日本自民黨總裁高市早苗十三日在社群平台X發文，感謝台灣在她當選之際送上溫暖祝賀，並強調台灣是共享基本價值觀、擁有緊密經濟關係與密切人員往來的極重要夥伴，也是珍貴的朋友，她衷心期盼日台之間的合作與交流能夠進一步深化。

高市在本月四日當選自民黨總裁，包括賴清德總統和前總統蔡英文等台灣政要，均透過社群平台發文祝賀，但高市未比照美國總統川普的祝賀貼文，直接轉推並發文感謝。

X發文 稱台灣是珍貴朋友

日本跨黨派議員友台團體「日華議員懇談會」，九日組國慶祝賀團訪台，會見賴清德總統並轉交一封高市寫給賴清德的親筆信，但內容並未公布。

高市十三日中午在X發文，沒有特別標記任何人。她在文中表示，「誠摯感謝在我就任自民黨總裁之際送上的溫暖祝賀訊息。對日本而言，台灣是共享基本價值觀、擁有緊密經濟關係與密切人員往來的極重要的夥伴，也是珍貴的朋友。我衷心期盼日台之間的合作與交流能夠進一步深化。」

高市當選自民黨總裁剛滿十天，但承受極大壓力。聯合執政廿六年的公明黨突然宣布退出，公明黨黨代表齊藤鐵夫被媒體踢爆，在與高市舉行黨魁會議的前一天，在國會議員會館密會中國駐日大使吳江浩。

蒙古人權團體九日在日本國會舉辦國際論壇，擔任自民黨國會議員「南蒙古（內蒙古）支援議員聯盟」會長的高市，向該論壇發送訊息，對中國政府在內蒙古自治區持續進行的人權侵害表達強烈憂慮，引發中國嚴重抗議。隔天，公明黨就片面宣布退出執政聯盟。

