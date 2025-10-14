為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美參議院通過國防法案「強烈建議」邀台參與環太軍演 專家：可先由海巡或觀察員身份參與

    2025/10/14 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    美國參議院九日通過年度國防授權法案（NDAA），強烈建議美國國防部邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。圖為共計29國參與的2024年環太軍演。（取自RIMPAC臉書）

    美國參議院九日通過年度國防授權法案（NDAA），強烈建議美國國防部邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。圖為共計29國參與的2024年環太軍演。（取自RIMPAC臉書）

    美國參議院九日通過年度國防授權法案（NDAA），強烈建議美國國防部邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，台灣可能透過海巡署或學者觀察員身份參與環太平洋軍演，台灣應對參與軍演保持戰略耐心。

    蘇紫雲：台灣對參與軍演 應保持戰略耐心

    蘇紫雲指出，美國國會在近年的NDAA中，都有提議邀請台灣參與RIMPAC，今年措辭強烈，特別使用「強烈建議」的語氣，表達美國參眾兩院對台的支持，等於是一種政治動力，雖然仍沒有強制力，但在政治上的確會有影響。

    蘇紫雲認為，短期內台灣可能透過海巡署或觀察員身份參與RIMPAC，台灣與美、日都有簽訂合作備忘錄，若以海巡署參與，會著重海上安全、海上救難、海上反恐、反偷渡、反走私等問題，併同非戰爭軍事行動軍演；若以觀察員方式參與RIMPAC，則可能以軍職或政府學者參與的形式參加。

    蘇紫雲表示，台灣對於參與RIMPAC應保持戰略耐心，以平常心看待參議院這次通過的國防授權法案。至於軍援部分，蘇紫雲認為，從白宮過去釋出的信號來看，美國總統川普卡關國防授權法案的可能性不高。

    針對美國參議院通過NDAA，外交部長林佳龍表示，感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持，如同總統賴清德在國慶演說所強調，台灣也將持續強化自身國防，落實「和平靠實力」的願景。

    對於法案後續協商、簽署進展，林佳龍說，外交部將持續關注法案後續進展，並與美國國會及行政部門維持密切溝通，共同深化台美夥伴關係。

