海鯤艦潛航測試 待兩系統完成調校

國防部長顧立雄昨受訪表示，他對「海鯤號」潛艦建造完成有信心，但相關作業需要時間，要在十一月完成確實有很大的挑戰性。（記者田裕華攝）

「海鯤號」海測進度受到各界關注，海軍司令部昨於立院外交及國防委員會的潛艦國造機密專題報告後，透過新聞稿說明，潛艦海測已完成三次浮航測試，下一步的淺水潛航及深水潛航程序，尚待「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」完成才能繼續進行，並非遭遇技術瓶頸，海軍已協調各廠家、加派國內軟體工程師，以加速完成兩項系統。

11月交艦？ 顧立雄：挑戰很大

國防部長顧立雄會前受訪表示，他對潛艦建造完成有信心，但相關作業需要時間，要在十一月完成確實有很大的挑戰性。

針對國造原型艦「海鯤號」海測情況，海軍指出，原型艦測試是採漸進式構型研改策略，需要長時間裝備調校，並逐項審認驗證，藉測試及早發掘問題，偕同台船與原廠共同解決，參照各國潛艦海測程序，依序區分浮航測試、淺水潛航及深水潛航等三階段逐步執行，自六月十七日起已進入浮航測試階段。

海軍說明，潛艦迄今共執行三次浮航測試，實施推進動力、航儀、通信、艦船操縱及潛望鏡等各系統海上動態組合功能驗證；為達成潛航裝備及安全評估所需條件，安排七月八日至九月二日進台船乾塢，就艦體工程水密檢驗、儎台裝備性能校正及戰鬥系統水線以下裝備檢整等三大類，進行細部調校。

海軍指出，潛艦陸續已完成戰鬥系統、主液壓、潛航充排水（下潛、上浮）及聲納等系統整備，目前尚有「主機與電力管理系統」及IPMS兩大系統未完成，完成調校後可達潛航必要條件，海軍專案團隊已積極投入協助台船工項整合，依測試程序所列標準逐項實施驗測，希望能加速完成潛航前整備。

對於後續海測規劃，海軍表示，將在完成浮航測試、淺水潛航測試、深水潛航測試等海測前整備條件後，由專案團隊、國外專業顧問及接艦官兵（操作者）三方共同評估，於達到潛航安全條件後，安排海上測試。

