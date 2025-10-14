為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    年改不停砍 55年可挹注退撫基金2兆

    2025/10/14 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    根據軍公教退撫基金第9次精算報告顯示，三大基金負債增加，且公教退撫基金破產時間提早。立院國民黨團將停砍公教年金列為優先法案，恐使基金財務雪上加霜。（資料照）

    立院國民黨團將停砍公教年金列為優先法案，要求所得替代率不再遞減。根據統計，若不停砍年改，二〇一八年七月實施年改後至二〇七三年，年改節省挹注款達約兩兆元。

    根據公務人員退撫基金管理局統計，自二〇一八年七月起至今，年改節省給付經費達三一五三億元，全數挹注到退撫基金。包括二〇一八年一四〇．八億元、二〇一九年二八六．九億元、二〇二〇年三二一．七億元、二〇二一年四一一．六億元、二〇二二年四三九億元、二〇二三年四七四．六億元、二〇二四年五一六．三億元，二〇二五年估計為五六二．三億元。

    根據退撫基金第九次精算報告，二〇二四年到二〇七三年的五十年間，年金改革後節省挹注款合計一兆七三四五億元，分別是公務員七〇〇一億元、教育人員七九五六億元、軍職人員二三八〇億元、政務人員七．五五億元。換句話說，從二〇一八年到二〇七三年節省挹注款約二兆元。退撫基金每三年定期精算一次，第九次精算基準日為二〇二三年十二月卅一日，並以二〇二三年七月一日以後新進公教改以個人專戶的退撫新制，進行精算作業。

