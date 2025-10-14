為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴總統推「台灣之盾」 美：強烈支持拉高國防支出

    2025/10/14 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    總統賴清德上週於國慶演說表示，將加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。對此，美國國務院表示，強烈支持台灣透過改革和承諾增加軍事開支，來強化國防與嚇阻力。（資料照）

    總統賴清德上週於國慶演說表示，將加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。對此，美國國務院表示，強烈支持台灣透過改革和承諾增加軍事開支，來強化國防與嚇阻力。（資料照）

    顧立雄：年底提特別預算 一部分購置多層次反彈、反機系統

    總統賴清德上週於國慶演說表示，將加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。對此，美國國務院表示，強烈支持台灣透過改革和承諾增加軍事開支，來強化國防與嚇阻力；國防部長顧立雄昨受訪表示，年底要提出的特別預算中，有一部分為用於購置相關多層次反彈、反機系統。

    美國務院：確保台灣擁有自衛能力

    根據中央社報導，美國國務院十二日表示，強烈支持台灣透過改革和承諾增加軍事開支來強化國防和嚇阻力，「我們歡迎賴總統宣布台灣計畫在二〇二六年將國防支出占GDP的三％以上， 並在二〇三〇年達到五％」。

    美國國務院表示，美國的首要任務是維護台海和平穩定，美方將持續致力遵守台灣關係法，確保台灣擁有與其面臨的威脅相稱的充分自衛能力。

    顧：台灣之盾整合雷達、飛彈系統

    國防部長顧立雄昨受訪表示，台灣之盾概念主要是如何整合雷達偵測設備、各式飛彈系統，進而從事多層次且有效的攔截，並做有效火力協調分配，符合不對稱作戰方向。

    針對台灣之盾的預算，顧立雄說明，預算一直陸續建案中，在年底要提出的特別預算中，有相當部分規劃用於購置多層次的反彈、反機、反無人機系統。

    我國駐美代表俞大㵢近日接受美國媒體「福斯商業新聞」訪問時也表示，面對中國日益加劇的軍事挑釁與脅迫，台灣將持續強化防衛能力及社會韌性，並與美國及其他民主夥伴密切合作，共同維護區域和平與穩定。

    俞大㵢強調，中國對台威脅不僅限於軍事，也包括社群媒體滲透、灰色地帶行動及通訊破壞，台灣正嚴肅面對相關挑戰，除強化軍事防衛，也全面提升社會韌性。

