    首頁 > 政治

    郝批境外介選卻不挺國安修法 綠委籲不分朝野黨派團結因應

    2025/10/13 05:30 記者謝君臨、林欣漢／台北報導
    國民黨主席候選人郝龍斌質疑遭境外網軍攻擊。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌質疑遭境外網軍攻擊。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席選舉將於十八日投開票，候選人郝龍斌質疑選舉遭境外網軍攻擊，卻不支持國安修法，批評民進黨修法都是用來打擊迫害在野黨。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱強調，他可以理解郝身為候選人前後態度的丕變，但這件事是對於台灣所有民主政黨最大的威脅，應該不分朝野黨派共同團結因應。

    另一位國民黨主席候選人立委羅智強也說，有關境外力量介入，不管國內政治或選舉，其實已有法律規範，如果有介入政治的情況，當事人可以提出法律行動，交由政府確定源頭為何、有無違法的問題。

    國民黨主席朱立倫則說，國民黨最重視國家安全，國安是不分黨派的，要共同守護中華民國，只要與國安相關，不從個別政黨或特定立場去考量，只要整體對中華民國有利的所有國安法案和預算，一定全力支持。

    對於郝龍斌先是憂心忡忡，而後又淡化處理，鍾佳濱說，他完全可以理解，因為郝現處於國民黨主席選舉期間，候選人一方面擔心被境外之力介選，影響自己的得票勝算，另一方面又不希望刺激黨內潛在支持者的反感。

    鍾佳濱認為，境外介選是台灣所有民主政黨的最大威脅，不是只有國民黨要面對，台灣所有民主黨派，除非被中共收買，都要把它當作是共同危機，團結面對；朝野應共同提案，不管是需要做哪些法治上的強化，或是司法檢調機關應有什麼更積極的作為，是不是需要修法等，都可以討論。

    民進黨立委沈伯洋認為，「現行法一定不足夠啊，如果足夠的話，現在這些事情怎麼還是會發生？」至於法令為何不足，第一是因為它涉及社群平台管制，第二它涉及到境外，所以到底是誰在中間穿針引線，就變得很重要。

    沈伯洋說，對於中國內容農場來的假消息管制，基本上是付諸闕如，過去他曾提出「境外勢力代理人法」，卻遭批評，而今他將該法裡面的法律工具打散，放到不同法規裡，不然再推數位中介法、代理人法，都會被在野黨擋下。

