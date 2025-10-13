防中國滲透及介選》綠委推國安十法 強化法制

民進黨團自二〇二四年起，陸續提出「國安十法」修法，包括反滲透法、兩岸人民關係條例等。（彭博檔案照）

近期接連爆發「中共介入國民黨主席選舉」及「海軍上兵共諜案」，引發社會關注。回顧去年起，立法院民進黨團曾提出「國安十法」修法規劃，民進黨團幹事長鍾佳濱強調，相關修法當然持續推進，否則以海軍共諜案為例，台灣現行法制居然單薄到「檢調好像只能拿著一個指甲刀，對付要撲向你的惡狼。」

民進黨團自二〇二四年起，陸續提出「國安十法」修法，包括反滲透法、兩岸人民關係條例、港澳條例、國籍法、通訊保障及監察法、國家安全法、國家情報工作法、資通安全管理法、陸海空軍刑法及刑法。

鍾佳濱表示，以海軍共諜案為例，它的威脅性是很立即的，但在國安法及貪污治罪條例法條適用上，最終可能只能用通用性的、對於公務人員的貪污罪來辦，令人不寒而慄，台灣現行法制居然單薄到「目前檢調好像只能拿著一個指甲刀，對付要撲向你的惡狼」，法治面上當然需要強化。

鍾佳濱也提及，單單民進黨團在立法院推動「立委赴中報備制」修法，至今被藍白否決三十六次。他認為藍白不要因為擔心自己被查就說沒有國安法治強化需求，真的太自私了。

民進黨立委沈伯洋指出，以中國介選為例，主要規範的法律是反滲透法，他針對該法有提出「放謠言」這塊，假如謠言與中國相關，該怎麼處理，這應該會直接對應到國民黨主席選舉所面對的問題。但目前的問題是，第一，在野黨可能不支持；其次，因為行政院也在評估修法，所以目前也還在等待。

其餘修法部分，沈伯洋說，刑法外患罪針對通敵、勾結的類型很空泛，所以他根據不同身分、不同行為，把它條列出來，將外患罪修成四種不同類型，如此可以因應各式各樣不同的狀況。

民進黨立委王定宇則說，針對海軍共諜案的犯罪樣態，除強化軍中教育，也要讓國軍知道，從二〇一六年以後修訂的國安法、兩岸人民關係條例及刑法外患罪，對於叛國行為已訂得非常重，但當然還是不夠，未來國安法令在修訂時，應該把這種剛吸收的「初始階段」刑罰加重，否則共諜網絡就在我軍中扎根了。

