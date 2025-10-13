翻拍雄二操作手冊給中國特工》專家：38000就能收買士兵 保密防諜未落實

海鋒大隊蔡姓士兵翻拍雄風二型飛彈發射車操作手冊給中國特工，淪共諜被起訴。圖為海鋒大隊射擊雄風二型飛彈。（軍聞社資料照）

曾任職海鋒大隊的海軍林姓上兵被汰除後，吸收軍中蔡姓同袍，蔡男翻拍雄風二型飛彈發射車操作手冊及提供個資給中國特工，賺取三萬八千元報酬。國防院國家安全研究所研究員沈明室昨認為，士兵僅用三萬八千元就能收買，代表士兵的保防警覺非常低，保密意識或保密防諜教育未落實，是未來應警惕與解決的問題。

海鋒大隊是我國反制中共艦艇的關鍵兵力，現擁有「雄風」系列反艦飛彈車，包括射程約一五〇公里的「雄風二型」亞音速反艦飛彈、「雄風三型」超音速反艦飛彈、以及外傳射程達四百公里的「雄風三型增程型」反艦飛彈；未來將再獲得上百枚美製「魚叉反艦」飛彈。

海鋒大隊已成立三個大隊，明年起將與海軍海洋監偵指揮部、三十艘「光華六號」飛彈快艇整併升格為「濱海作戰指揮部」，指揮官將一口氣自上校提升至中將，三個大隊也將改成北、中、南、東四個打擊群，屆時，濱海作戰指揮部等於一次擁有監偵、陸上及海上反艦戰力，可望成為海軍三大指揮部之中，兵力規模最龐大者。

國安局日前曾發布報告指出，中共對台滲透樣態包含發展武裝內應、勘查軍事要地、利誘宣誓效忠、刺蒐機敏資訊、佈建在台組織等五種；國防部也曾指出，中共會利用退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等四大手法滲透我軍事單位，企圖取得國家機密資訊。國防部昨表示，已建立全員「接觸機密資格認證」。

針對本案的樣態，沈明室指出，遭拍攝外洩的內容屬於準則、教範，雖非機密，仍屬限閱，一旦外洩給敵人，就等於國軍行動會被中共掌握得一清二楚；如何儲存、防止非機密敏感資料的外洩相當重要，並應明訂外洩非機密敏感資料會有哪些責任。

共諜向下延伸 軍方須警惕

沈明室也指出，中共收買共諜的對象已從過去的高階將領、中高階軍官，延伸到利用人性弱點收買基層士兵，不僅是因為士兵較好收買，也因為士兵實際掌握部隊的動態、運作、士氣，在掌握這些部隊動態之後，就可以針對性地打擊國軍部隊、掌握情報。

