發公債挹注捷運建設？ 基捷工程科傳僱員借調逾半

基隆市政府傳出將多名捷運工程科人員借調他處，其中包含支援市長室。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市擬發行公債挹注基隆捷運建設與場站開發，日前將草案送市議會審查，引發多位議員不滿，認為市府未經專業可行性評估、亦未向議會報告就提出發行公債自治條例，過於兒戲。市府內部更傳出，「捷運工程科」七名僱員中，有五人被市長謝國樑借調到市長室及其他科室服務，質疑市府若重視基隆捷運，怎麼會借調重要科室人員？

基市府：借調流程皆依法合規

基隆市政府表示，市府借調流程皆依法合規，依循往例比照前市府辦理。

基隆市政府交通處捷運工程科擔負基隆市民對於捷運的期待，外界多認為業務繁重，需經常進行重大捷運政策研擬及捷運場站、整體路網規劃及路線可行性評估等業務。

不過市府內部人員指出，捷運工程科現有七名約僱人員，除一名林姓僱員留在原單位上班、鄔姓僱員借調處長室服務，其餘五人分別調到市長室、主計處及公共運輸科等單位；此外，這些僱員是否具有捷運規劃專業背景？如何獲聘，也許市府須給市民一個合理的說法。

僱員是否具捷運專業 遭質疑

「經費多到可以養市長秘書、借調他處，為何還想發公債？」內部人士表示，謝市長上任後，大幅調整人事，這些約僱人員領各機關薪資，卻挪到市長室裡面當秘書、其他科室服務，是否涉及酬庸或有其他考量，有待社會公評。

據悉，此次有一名林姓女僱員，原在謝國樑擔任立委時，就在其辦公室內擔任行政人員；市長上任後，先在捷運工程科安排一個她的位置，再將人借調到市長室，形同用捷運工程科的經費幫市長多請一位秘書。

知情人士指出，市政府擬定「基隆市公債發行自治條例」草案，其中一項最重要的理由是要挹注基隆捷運建設與場站開發，但從這點來看，光從目前人事支出部分來看，就有很大爭議；若真的成功發行公債，鉅額經費的使用難保不會再出現爭議。

