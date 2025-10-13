基隆新市政大樓案遭疑圖利 恐成京華城翻版

基隆市舊公車修理廠（見圖）將招商興建新市政大樓，市長謝國樑上任後採「都更合建方式」，市府提供土地，建商負擔興建費，市府主張「減輕財政負擔」，卻讓建商拿走一萬一千坪的樓地板面積，遭質疑恐成「京華城翻版」。（記者盧賢秀攝）

謝國樑上任採「都更合建方式」 建商拿走三分之二樓地板面積

前基隆市長林右昌任內規畫自建新市政大樓，市長謝國樑上任後，二〇二三年突然宣布採「都更合建方式」，市府提供土地，建商負擔興建費，市府主張「減輕財政負擔」，卻讓建商拿走一萬一千坪、高達三分之二的樓地板面積，遭質疑恐成「京華城翻版」；據悉，市府上個月底於議會不公開的專案報告，在爭議未解的狀況下，仍一意孤行擬年底前招標。

爭議未解 市府仍擬年底前招標

基隆市都市發展處長謝孝昆回應，該案均依法辦理，為求公開透明，由政風處邀集基隆地檢署、調查局成立廉政平台，召開聯繫會議審視相關招商文件資料，市議會亦組成專案小組監督；至於外界提出的疑慮，都發處已於廉政平台妥善說明，並將相關會議資料於都發處網站公開供外界審視，請大家相信廉政平台機制公正性。

林右昌任內規畫於中正路上的基隆市公車處修車廠，自建新市政大樓，基地面積約一三二七坪，容積率五六〇％，預計興建兩棟大樓；但謝國樑上任後，認為蓋新大樓需五〇億元，中央若補助三成，市府仍要自籌卅五億元，於是在二〇二三年三月宣布，新市政大樓將採民間合作開發方式興建，藉此減輕財政負擔。

但奇怪的是市府在招標計畫書中並沒有揭露未來租金、權利金，市府是否能獲得租金、分配樓地板面積，甚至也不知道土地處分方式是由市府持有還是變成建商。另外，兩棟大樓共一萬六九〇〇坪，市府僅能拿到五九〇〇坪的一棟行政辦公大樓，剩下的竟全給建商；據悉，五六〇％的容積率還會再增加到八四〇％，建商恐怕還會分得更多樓地板面積。

議長童子瑋表示，關鍵問題在於市政大樓的服務對象要明確，原先推動新市政大樓是希望整合分散各地的局處、提升行政效率、讓市民辦事更方便，若整體規劃讓多數的樓地板面積成為建商資產，恐怕有違此建設的宗旨。

議員：為何不採BOT 白送大樓給建商

基隆市議員鄭文婷質疑，為何不用更能確保市府主導的BOT方式，卻選擇「都更合建」對市府極為不利的操作？市府雖高喊「不用出資卻能分回建物」，事實上等同白送大樓給建商，甚至可能永遠喪失土地所有權，恐圖利建商成京華城翻版。

鄭文婷批評，市府還刻意成立所謂「廉政平台」監督，表面上找人背書，實際卻是場自導自演的漂白戲碼，最後恐淪為護航的遮羞布；雖然此案在今年第四季對外招商，但盛傳市府已找好合作建商，在市府未解釋清楚外界疑慮前，不該啟動招商。

