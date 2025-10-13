冷眼集》超越「川蔡通話」

美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」上週播出賴清德總統專訪。（總統府提供）

記者鄒景雯／特稿

上週，美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」播出賴清德總統專訪，所拋出的諾貝爾話題，引發白宮發言人認真回應的事件，如果只把它當做是花邊趣聞視之，將會非常可惜。事實上，這起隔空對話的意義，已經超越了二〇一六年的「川蔡通話」。

九年前川普與蔡英文總統的交談，是在該年十二月二日台灣時間廿三點，由蔡總統在總統府致電美國向川普致賀當選，這通電話歷時約十餘分鐘，雙方並就兩國共同關切的事項交換意見，由於川普尚未正式就任總統，甚至在實務經驗上仍是白紙一張，因此不論從身份、內容，在政治象徵上的敏感程度均屬有限。

請繼續往下閱讀...

這回的諾貝爾獎話題，是由賴總統主動拋出，他是在接受美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）來台專訪時，有計畫地提出。賴總統說：川普總統曾在八月間透露，習近平告訴他，中國不會在其任內對台動武。台灣希望持續得到川普總統的支持，如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，必然是諾貝爾和平獎的得主。這段訪談十月七日於美國播出。

稱其為有計畫的安排，意味著不是隨口不經意的發想，而是事前經由建議並評估後的決定，這段期間正值諾貝爾獎公布的熱頭上，川普總統對於和平獎的評價也有其強烈的使命感，因此台灣總統希望與美國總統能夠跨越有形無形藩籬的約束，藉由具有共振效應的議題，進行心靈上的深層交流。

事情的發展是，諾貝爾獎這個關鍵字的選定，果然成功發揮了「觸媒」的效果。白宮發言人凱莉（Anna Kelly）被問及賴總統的談話時，積極地做了一長串的回應，她很盡職地說：「川普總統多次應當獲得諾貝爾和平獎。他在全球重大衝突中發揮關鍵作用，從動用美國軍事實力到利用美國消費市場，成功為多個長年戰爭帶來和平。」甚至趁機向評審委員做最後拉票：川普「不在意榮譽，只關心拯救生命」，他的和平努力「已經奠定為和平締造者的歷史定位」。

為什麼說賴總統的拋球已經進了川普總統的籃框？在國際的意見市場上，每天的話題如過江之鯽，多的是白宮不必或無暇回應的問題，若決定在正式記者會要做答覆，也可以有各種不同程度的表示，迴避式、應付式、禮貌式、隱晦式、認真式、發揮式，不一而足，運用的巧妙純看總統的需要而定。顯然凱莉選擇了相當友好的表達做法，我們也可以確定賴總統的提醒或提議，白宮聽到了。

川普的第二任期，正在進行革命性的全球戰略調整，台灣基於謀取國家的最大利益，不只要勇於「露臉」，還得要善於「上眼」才行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法