    首頁 > 政治

    反罷免鄭被爆收車馬費 郝：自己出錢辦活動

    2025/10/13 05:30 記者林欣漢、林哲遠／台北報導
    國民黨黨主席候選人郝龍斌說，反罷免第一場活動就是他與前中廣董事長趙少康辦的。（記者陳逸寬攝）

    國民黨黨主席候選人郝龍斌說，反罷免第一場活動就是他與前中廣董事長趙少康辦的。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席選舉將於十八日投開票，候選人鄭麗文昨被質疑，在協助反罷免時有收取車馬費。代表鄭麗文發言的前立委李德維表示，鄭是樹大招風，相信黨員不會被這種放話或小道消息所影響；另一位候選人郝龍斌則說，他不止自己付錢，反罷免第一場活動就是他與前中廣董事長趙少康辦的。

    李德維：鄭是樹大招風

    對於鄭麗文是否在協助反罷免時有收取車馬費，郝龍斌也說，他不清楚這件事，但他不止自己付錢、辦活動，反罷免第一場活動在榮星花園舉辦，就是他與趙少康辦的，不只是自費，來的人都是自願前來，完全沒有動員，當天榮星花園人潮洶湧，替反罷免打了非常好的第一砲。

    郝龍斌稍晚在政見會也提及，有人說他在大罷免期間沒有出力，但大罷免第一場活動就是他和趙少康辦的，當時更邀請台中市長盧秀燕站台，讓國民黨的氣勢衝了起來。他在全台也參與過十五至廿場反罷免活動，除了站台外，也幫忙藍委們募款並捐給他們。

    另外，鄭麗文十月六日被爆料拖欠不分區立委任內的黨公職責任額，直到參選黨主席前才繳清，國民黨當時說明，黨籍不分區立委除三十萬元之外，每月另外再加十萬元的責任額度。經查鄭每月十萬元的額度，以當時所提供的立院黨團兩位助理折算每月十萬元；另每年三十萬元部分，四年共計一二〇萬元募款責任額度，則於今年九月十日匯入黨務基金帳號。

    不過，鄭麗文昨又被控是擔任不分區立委的第二年才開始認養黨團助理，因此第一年每月十萬元的額度，疑似仍未繳交。對此，李德維表示，很簡單一句話，就是「黨中央認不認定」，除了十萬元以外，鄭麗文也有發出年終獎金、勞健保等費用，可以說是認知上的差距，黨中央有他自己認定的標準。

    對此，朱立倫表示，每一位候選人都符合黨主席的參選資格，都沒有問題。

