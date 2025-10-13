為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    郝控遭外力攻擊 鄭麗文嘆像沙包 忍辱負重

    2025/10/13 05:30 記者林哲遠、林欣漢／台北報導
    國民黨黨主席候選人鄭麗文感嘆，她就像沙包、忍辱負重，並強調黨員們都希望候選人們不要網內互打。（記者陳逸寬攝）

    國民黨昨舉行黨主席選舉北部政見發表會，候選人郝龍斌埋怨自己遭外力、假民調、網軍攻擊，盼黨員別讓其得逞；候選人鄭麗文則感嘆，選舉迄今她就像沙包、忍辱負重，並強調黨員們都希望候選人們不要網內互打，別讓外界看笑話。

    國民黨主席選舉將於十八日投開票，競爭越趨白熱化。郝龍斌上週質疑遭受境外網軍介入攻擊；另一位候選人張亞中說，大家都知道郝龍斌點名的就是鄭麗文。

    鄭麗文昨指出，國民黨主席選舉從未受到如此高度關注，這是一件好事，證明國民黨是全台灣最重要的政黨，也證明中華民國的未來全繫於中國國民黨，因此所有黨員都希望候選人們展現團結、民主風度，不要網內互打，別讓外界看笑話。

    「最近我深感到何謂忍辱負重，雖然選舉迄今感覺我就像沙包一樣，但歡喜做、甘願受。」鄭麗文說，她在眷村長大，從小到大吃苦當作吃補，從政生涯並非坐著順風車。她以俗語「心頭抓乎定，不驚樹尾做風颱」強調，如尼采所言「凡打不死我的，只會讓我未來更強大」，就像國民黨、中華民國一路走來都是荊棘滿佈、風雨飄搖，都是在逆境中成長，創造奇蹟傲視全球。

    針對黨主席政見，鄭麗文聲稱，民進黨想團滅在野黨，她未來會替涉嫌偽照文書的黨工們募款、成立律師團；也會替國民黨將黨產討回來，不是因為需要黨產，是因為還有很多黨工的退休金沒有著落。

    對於張亞中點名鄭麗文，代表鄭麗文發言的前立委李德維昨說，指控要有證據，張亞中其實是搭著前中廣董事長趙少康記者會的便車，郝、趙都沒有直接指控，要指控還是要拿出證據，有幾分證據說幾分話。

    國民黨主席朱立倫表示，他希望六位候選人讓國民黨更強、更團結，他已經多次強調大家加油，希望能平順的選出下屆黨主席。

