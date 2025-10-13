控外力攻擊 郝盼黨員勿受影響

國民黨主席候選人昨舉行政見發表會台北場，卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘、張亞中等六位候選人都參加。（記者陳逸寬攝）

國民黨主席候選人郝龍斌近日自曝受到境外網軍攻擊，戰鬥藍發起人趙少康更直指中國介入黨內選舉。郝昨在北部政見發表會再次提及自己遭外力、假民調、網軍攻擊，盼黨員別讓其得逞，更以亡父、前行政院長郝柏村的名譽反駁外界誣指他的參選，是與現任黨主席朱立倫、趙少康密室商量的結果。

以亡父名譽 駁密室協商參選

郝龍斌指出，這次黨主席選舉白熱化以後，各種假民調、網軍攻擊不斷，主要對象就是郝龍斌，大家一定有收到訊息，指這次他參選黨主席是他和朱立倫、趙少康密室商量的結果，但他要在此以父親的名譽保證「我已經兩年沒有在公開場合與朱立倫會面。」此消息是對所有黨員的最大污辱，因為黨主席選舉是黨員投票產生，就算密室協商，沒有黨員投票，怎麼可能當黨主席？

對於郝龍斌質疑這次選舉遭受境外網軍介入攻擊，另一位候選人張亞中指郝點名的就是同為候選人的鄭麗文。郝龍斌表示，這件事他不清楚，在他參選以後，看到非常多假帳號、假IP，都是在三個禮拜前成立，集中火力來造謠攻擊抹黑他，「對我造成很大的傷害是事實」，他不知道是誰，但要拜託大家支持他，別讓這些負面訊息影響投票，絕對不要讓它得逞。

郝龍斌昨日出席「藍晒圖：重構國民黨的時代倡議」新書發表會時也表示，他本來沒有要出來選，但看到黨內情況，以及「境外網軍」攻擊他的發生後，他更堅信「我出來是對的，絕對不能讓任何的外來勢力干涉到國民黨，甚至是中華民國，所以他現在鬥志更昂揚、信心更堅定，這次一定要贏。

面對中國軍事威脅，郝龍斌受訪時表示，國防不可能靠大陸，而是要靠美國，賴清德說要打造「鐵穹」，要花多少預算？國防預算要佔GDP百分之五，只會讓台灣經濟凋零，他絕對不會同意。

