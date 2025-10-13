趙少康要中國勿介選》國安單位：已掌握中國長期干擾手法

國民黨主席候選人昨舉行政見發表會台北場，卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘、張亞中等六位候選人都參加。（記者陳逸寬攝）

國民黨主席候選人郝龍斌痛訴遭境外網軍攻擊，前中廣董事長趙少康也挑明要中國勿介入國民黨主席選舉。國安人士表示，對於相關情形已有掌握，中國長期透過複合式手法操弄、干擾台灣民主運作，呼籲朝野共同支持相關法制的強化；民進黨分析，區分主要、次要敵人是中共慣用戰略，中共屬意鄭麗文擔任黨魁，因此郝龍斌慘遭攻擊，「這就是統戰」。

綠營分析：中共屬意鄭 就是統戰

國安人士指出，中國長期以來透過各種複合式手法的操弄，干擾包括台灣在內許多民主國家政治的正常運作，挑弄、激化社會間對立，類似狀況，國安團隊都有持續掌握，並與各友方密切合作，強化相關法制，期盼朝野共同支持，把來自境外的惡意有效的阻擋在外。

民進黨中國部主任吳峻鋕昨受訪分析，中共過去主要敵人設定為民進黨，以及拒絕與中國和談、統一的人，國民黨許多人因此成為中共同路人、中共代理人。隨著情勢變化，中共也開始對國民黨內部進行區分，這次中共屬意的國民黨主席人選是鄭麗文，因此將郝龍斌設定為主要敵人，「這就是統戰」。

吳峻鋕表示，樂見國民黨終於察覺到中共介選情勢，應用國家安全的立場回應中國介選，這是全民和國民黨要共同面對的課題。

學者：認知作戰升級為政治實驗

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗昨受訪表示，國民黨主席選舉爆發的「網軍介選」爭議，顯示中國的認知作戰正升級為一場「政治實驗」，目的在於製造黨內不信任，讓政黨陷入內耗，並在混亂中強化對中國的依賴，這是一種「去中心化控制」的心理戰。

成功大學政治系教授王宏仁則表示，中國當然希望支持九二共識、一個中國原則的人當國民黨主席，接下來更會操作二〇二六地方選舉、二〇二八總統大選，最終目標是影響總統大選。

台灣基進黨主席王興煥昨直言，主席選舉事小，台灣存亡事大，邀請朝野共同提案，重提胎死腹中的「境外勢力影響透明法草案」挽救台灣危局；台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強也籲國民黨幡然悔悟，朝野藉此機會修正「反滲透法」的漏洞。

