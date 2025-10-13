黨魁選舉大亂鬥》趙少康促國台辦出面制止網軍

國民黨主席選戰白熱化，爆出AI深偽影片，台北市議員柳采葳昨由前中廣董事長趙少康陪同前往台北市中山警分局報案。（記者王藝菘攝）

陪同柳采葳提告AI深偽影片 點名鄭麗文、朱立倫約束

國民黨主席選戰白熱化，甚至爆出境外勢力花上億元介選，散布主席候選人郝龍斌與台北市議員柳采葳擁吻的AI深偽影片，柳采葳昨天由前中廣董事長趙少康陪同前往台北市中山警分局報案，希望警方查明真相。趙少康點名另名候選人鄭麗文，選前最後幾天應公開呼籲、制止這樣的行為，黨主席朱立倫也應召集、約束六位候選人；趙更要求中國國台辦出面，強調「大陸（中國）是有能力制止這樣的行為。」

柳采葳表示，她很痛心黨內選舉會用這麼多不堪影片，不會姑息如此污辱性及介選的行為，希望六位候選人能自我節制，如有任何人對黨內進行攻擊，永遠會被支持者所不齒，她已對該影片頻道擁有者提告妨害名譽、個資法及不實性影像等。中山分局表示，已將該影片送交刑事局鑑定，並報請台北地檢署指揮偵辦，追查上傳者。

駁鄭網路言論自由說法

「不能污衊抹黃 無限上綱」

趙表示，這種AI假造影片是下流、下三濫的手法，對女性及女性政治人物都是很大的羞辱。他說，根據媒體報導，鄭麗文說AI跨境干擾是網路言論自由，不應該上升為國安問題，但言論自由不可以影響別人自由及權益，更不能誹謗、污衊、抹黃別人，「鄭是台大法律系畢業的高材生，她難道不了解嗎？網路就算比一般尺度寬一點，也不能無限上綱；這當然也是國安問題。」

有了AI 現在是大吵大鬧

提醒民進黨 不要看笑話

對於民進黨問「以前為何國民黨不講話」？趙少康也回應，「以前只是小打小鬧，因為有了AI的發展，現在是大吵大鬧，千軍萬馬奔騰而來」。他也提醒，這只是個開始，以後可能越來越嚴重，民進黨也不要看笑話，將來也可能是受害者，大家都應該很嚴肅來正視這個問題。

趙少康也建議，黨主席朱立倫「做一天和尚，敲一天鐘」，應該召集六位候選人，嚴厲警告「不可以這樣」；如果背後有任何勢力支持，也應該要切斷，否則要取消候選人資格，因為「國民黨大亂，天下就會大亂」。

