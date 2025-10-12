為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨主席五候選人 都稱願會晤習近平

    2025/10/12 05:30 記者劉宛琳、施曉光／台北報導
    國民黨主席選舉，五位候選人昨在辯論會被問到，當選後是否願意與中國國家主席習近平會晤？郝龍斌、羅智強、鄭麗文（資料照）、張亞中、蔡志弘五人都表達，願意為達成兩岸和平來會面。（記者方賓照攝）

    國民黨主席選舉，五位候選人昨在辯論會被問到，當選後是否願意與中國國家主席習近平會晤？郝龍斌、羅智強、鄭麗文、張亞中、蔡志弘五人都表達，願意為達成兩岸和平來會面。

    針對二〇二六選舉，郝龍斌指出，他的大戰略就是固北（勝選）、穩中（大贏）、強南，南部綠營執政縣市弊案天怒人怨，如果國民黨不能拿下高雄、台南，黨主席當然有責任；郝與羅智強都承諾，若「南二都」如果沒拿下「一都」，「我一定辭職負責」。鄭麗文則說，為了突破南台灣綠色萬年執政的魔咒，屆時她會坐鎮南二都，團結全黨，開出紅盤，重點突破。 對於若擔任黨主席，是否同意國共兩黨領導人會晤，張亞中指出，簽署「創造兩岸和平備忘錄」後，國共可以互設代表處，並坐下來談統一後的政治制度安排；郝龍斌則說，在對等、尊嚴的情況下，不要有軍機繞台等狀況，他非常願意和大陸領導人見面溝通、交流；羅智強強調，他會在中華民國憲法的架構下，以九二共識為基礎，和對岸領導人見面談如何促進兩岸和平，而在他當選主席三個月內就會組青年訪問團赴大陸破冰；鄭麗文表示，在交流過程中如果能和對岸的總書記見面，當然非常樂見。

