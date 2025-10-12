網傳與郝龍斌擁吻AI片 柳采葳：將報案

國民黨主席候選人郝龍斌砲轟「境外勢力」介入選舉，台北市議員柳采葳昨指出，她與郝龍斌的合影竟被AI創作成兩人擁吻影片；經過與團隊、律師討論後決定正式報案，要用具體手段遏止惡劣行徑。（記者塗建榮攝）

國民黨主席選戰正酣，候選人郝龍斌砲轟「境外勢力」介入選舉，台北市議員柳采葳昨指出，她與郝龍斌的自拍合影，竟被AI創作成兩人擁吻的影片；經過與團隊、律師討論後決定正式報案，要用具體手段遏止惡劣行徑。

不能再有下一個受害者

柳采葳表示，前天有熱心網友提醒，她與郝龍斌在辯論前的自拍合影，被惡意創作成二人擁吻的AI影片，讓她感到錯愕、憤怒且難過。她說，不願意猜測這樣的做法，是否是因為黨內選舉的攻擊，但是對於各種來路不明的惡意，仍然感到失望；尤其在AI技術日新月異的今天，如果繼續姑息這樣的惡意，每一個人都可能是下一個受害者。

請繼續往下閱讀...

柳采葳說，對她來說，人工智慧時代下深偽影片助長的網路霸凌、網路色情，對於女性權益的傷害，遠遠比黨主席選舉來得重要。柳呼籲，不論是誰在做這樣的事情，都應該立即停止，希望警方能夠查明真相，不能再有下一個受害者。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法