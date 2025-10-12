新聞解讀》亡羊補牢？ 放羊孩子？

「戰鬥藍」召集人趙少康（左）昨與國民黨台北市議員柳采葳（右）召開記者會，趙稱國民黨主席選舉是台灣內部的事，正告大陸當局不要介入，並建議國安單位調查。（記者塗建榮攝）

記者陳政宇／特稿

「狼來了！」終於從國民黨的羊圈中傳出。郝龍斌指控境外網軍干預國民黨主席選舉，趙少康亦罕見呼籲中共不要介選，乍看是一場針對認知作戰與國安危機的政治覺醒。但回顧這些人長期對中共介選的態度，不免讓人懷疑，是否真心亡羊補牢？抑或是「放羊孩子」為政治利益，而掩飾與狼共舞的虛晃一招。

郝龍斌揭露境外網軍介入選舉，一語道破國民黨長年縱容，乃至參與這場共犯結構的本質。過去多年來，中國的認知作戰從未停歇，包括落地招待、滲透宮廟校園、控制媒體輿論、利用假民調，以及金援抖內、扶植網紅及購買臉書粉專。一條龍式的綿密產業鏈，藉由輿論戰撕裂台灣社會，何嘗不是國民黨心照不宣的套路。

而趙少康的立場轉變相當耐人尋味。去年大選前，他才痛批民進黨政府查辦中國介選是「搞白色恐怖」，更嘲諷「中國哪有那麼厲害？我才不相信」，認為台灣人民早已有智慧看穿；今年十月，趙還在政論節目上宣稱，主張縮減國民黨主席選舉辯論會場次的十八位國民黨立委，都被「青鳥」出征圍剿。孰料，短短數日後態度驟變，大張旗鼓要求中共別插手黨主席選舉。

值得玩味的是，當郝龍斌等人高調發難後，藍營未提出任何具體的應對作為，也未見當初「挺郝」的大批國民黨立委出面響應，推動「反滲透法」等相關國安法案。難道，這只是為了鞏固特定選票，才演給知識藍或反共藍看的戲碼？一旦黨主席選舉結束，國民黨是否又會回到那個對中共操控甘之如飴、與危機共處的舒適圈？

狼沒走，門還開著。中國利用民主破壞民主的手法愈趨精緻，從中挑撥對立、製造混亂，早已是跨黨派、全民必須正視的國安警訊。國民黨要選擇的，是繼續說謊哄選民，當個口是心非的放羊孩子？或是拿出行動趕緊亡羊補牢，在立法院攜手朝野防堵境外威脅，關上羊圈那扇敞開已久的門。

