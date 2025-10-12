為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共介選 王婉諭：國民黨別再把敵人當朋友

    2025/10/12 05:30 記者劉宛琳、方瑋立／台北報導
    國民黨主席候選人郝龍斌指中國網軍大舉介入選舉。時代力量黨主席王婉諭表示，「中國國民黨終於已知用火了」，終於深刻體認到中國對台灣的滲透，不分黨派，正全面危害台灣的民主政治。（資料照）

    國民黨主席候選人郝龍斌指中國網軍大舉介入選舉。時代力量黨主席王婉諭表示，「中國國民黨終於已知用火了」，終於深刻體認到中國對台灣的滲透，不分黨派，正全面危害台灣的民主政治。（資料照）

    國民黨主席候選人郝龍斌指中國網軍大舉介入黨主席選舉。時代力量黨主席王婉諭表示，「中國國民黨終於已知用火了」，終於深刻體認到中國對台灣的滲透，不分黨派，正全面危害台灣的民主政治。

    王婉諭說，中國介選早已不是新鮮事，長期以來，國民黨誤以為中國的介入是助力，是一種「境外的盟友關係」，甚至對此產生依賴而不自覺。直到今天，中國直接介入、操控國民黨主席的選舉，親點支持自己屬意的候選人，國民黨才驚覺自己成了最大的受害者。

    沈伯洋：國民黨是認知戰最大受害者

    王婉諭呼籲，過去國民黨長期杯葛強化防止中國滲透的國安法制，否定「反滲透法」、「代理人法」的必要性，甚至把這些法律誤指為政治鬥爭的工具，如今的國民黨應迷途知返、痛定思痛，別再把敵人當朋友，正視中國對台灣民主的長期危害。

    長期研究認知作戰的立委沈伯洋受訪認為，國民黨內部其實是認知作戰最大的受害者，因為很多中國製造的假訊息皆以藍營支持者作為投放重點，讓黨內部分政治人物不得不迎合支持者的「民意」，造成藍營內部的「質變」。

    沈伯洋說，許多中國製造的陰謀論，綠營支持者聞所未聞，卻在藍營廣為傳散。今年大罷免運動，各界不斷強調「國民黨正常化」，因為部分國民黨政治人物與支持者都被中國論述綁架，也導致本土的國民黨勢力被壓過。

