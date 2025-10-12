藍爆中共介選 綠籲攜手修國安法案

國民黨主席候選人郝龍斌指中國網軍大舉介入選舉。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪直言，國民黨對境外勢力的認知作戰太後知後覺、或是選擇性反應。（資料照）

吳思瑤：趙、郝應發揮影響力 促使藍委共同健全法制

國民黨主席候選人郝龍斌痛訴遭受鋪天蓋地的境外網軍攻擊，前中廣董事長趙少康也正告中國，勿介入國民黨主席選舉。民進黨昨強調，國民黨與其只會究責政府，不如在立法院停止阻擋國安相關法案，總統賴清德早已提出十七項因應策略，盼攜手防堵中國各種滲透與威脅。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪直言，「過去國民黨跟中國的認知作戰，甚至是共生關係」，對境外勢力的認知作戰太後知後覺、或是選擇性反應。

吳思瑤說，這種紅媒、藍媒、藍營政客、加上中國官方，所組成的共犯集團，國民黨過去參與其中、且從中獲益；現在才開始警覺，是因為國民黨內選舉利益受到認知作戰侵害，終於願意承認並面對其嚴重性，呼籲趙少康和郝龍斌發揮影響力，促使國民黨立委共同健全法制。

民進黨：國民黨勿再阻擋修法

「難道國民黨現在才發現？」民進黨發言人吳崢則表示，中國長期介入台灣選舉的行為劣跡斑斑，早已不是新聞；亡羊補牢，猶未為晚，呼籲國民黨應正視國安問題，不要再與中國內神通外鬼、沆瀣一氣，停止阻擋國安相關法案。

民進黨立委林楚茵說，郝龍斌身受其害，才知中共透過境外網軍影響台灣政治的嚴重程度，以及補強國家安全法案的重要性；要避免台灣的選舉受境外勢力干預，同時讓言論自由受到保護，不會因質疑中共就遭受「網暴」，盼郝龍斌支持「反滲透法」等國安法案的修正。

民進黨立委陳冠廷提醒，中國勢力會在每一個政黨內部製造矛盾、擴大矛盾，絕非單一政黨面臨的挑戰，而是全台灣所有政黨都必須共同面對的威脅。唯有朝野政黨共同思考台灣的國家利益，才能團結一致對外。

民進黨立委賴瑞隆也強調，若連一個拚命死守九二共識、親中的國民黨，都要擔憂中國介入內部選舉，表示整個台灣不分藍綠白，都一樣面臨境外的嚴酷威脅，共同對抗紅色勢力滲透是全台灣人的責任。

