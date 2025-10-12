中共介選 張亞中：郝龍斌就是點名鄭 鄭麗文：勿上綱國安

國民黨主席候選人郝龍斌質疑遭境外網軍介入攻擊，昨受訪強調沒有指涉任何人，候選人張亞中說這個人就是鄭麗文（資料照），候選人鄭麗文則呼籲大家快速適應新的網路時代。（記者方賓照攝）

郝龍斌：誰動用這麼多資金攻擊我

國民黨主席候選人郝龍斌質疑這次選舉遭受境外網軍介入攻擊，郝昨天參加黨主席候選人辯論會前受訪表示，他只有強調「境外勢力」介入，而且只是提出有這些「現象」，沒有指涉任何人。不過，另一位候選人張亞中卻在辯論會批評，大家都知道郝龍斌點名的是誰，並稱相關人士回答非常的優雅，「優雅的身影就可以掩飾所有的邪惡嗎？」辯論會後受訪時，張亞中更直指，毫無疑問，這個人就是鄭麗文。

張：優雅身影就能掩飾邪惡嗎

至於鄭麗文本人，昨出席辯論會時，媒體詢問是否感覺中箭？她表示，希望這場選舉大家要選的從從容容，不要匆匆忙忙，並強調網路訊息真假難辨，既要保護個資隱私，又要保護言論自由，這是一大挑戰，但千萬不要動不動就上綱到國家安全問題，過去民進黨想要推動數位中介服務法，就是假國安之名行箝制網路言論自由，呼籲大家快速適應新的網路時代。

鄭：大家要適應新的網路時代

國民黨五位主席候選人昨參加選舉辯論會，郝龍斌於「交互詰問」時曾點名鄭麗文，如何看待這次選舉出現AI技術製造假訊息攻擊對手？鄭麗文回應，這場選舉她不希望網內互打，也不斷呼籲所有候選人及團隊要自我克制，打一場超高水準的選舉，並盼黨內選舉以和為貴，但對於一些惡意抹黑與攻擊，她支持絕對不可以和稀泥。

鄭麗文結辯時還說，選舉要回歸理性，心平氣和，未來國民黨要接受的挑戰，遠比這次選舉難上百倍、千倍，她期許自己「凡殺不死我的，必會讓我更強大。」

對於遭懷疑與境外網軍有關，鄭麗文陣營的前國民黨立委李德維昨受訪時說，鄭陣營不必對號入座。但張亞中受訪時，要求鄭「妳做的就承認，不是妳做的妳就公開否認」、「如果這件事情跟妳有關，請妳不只是宣布退選」。他批評，面對這個問題，還不願意承認自己的錯誤，還在說不要對號入座，這樣的品格，不夠資格擔任國民黨的主席，也不適合擔任國民黨黨員。

張亞中強調，「這些攻擊共同的特點就是為某一個特定的候選人」助長聲勢，國民黨最痛恨民進黨運用大量網軍散佈錯誤消息，進行人格抹黑，但怎麼也沒有想到國民黨的黨內選舉，有人模仿一四五〇的網軍，對自己同志進行無情追殺與道德毀滅。

郝龍斌也說，他有請專業公司了解並發現網路上有非常多的假帳號，質疑是誰有這麼大的能奈，可以動用非常多的資金與技術攻擊他，只因為害怕他當選。

另位候選人羅智強則表示，他有看到相關片段，「坦白講很過分」，支持當事人採取法律行動，也支持張亞中說的，如果真的有候選人陣營操縱此事，「可能他就不適任當黨主席」。

