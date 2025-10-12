張俊雄告別式 總統頒發褒揚令

前行政院長張俊雄告別式昨於高雄市立殯儀館舉行，賴清德總統（右）頒發褒揚令給遺孀朱阿英（左）。（記者葛祐豪攝）

前行政院長張俊雄九月廿七日於家中安詳辭世，享壽八十七歲，昨天於高雄市立殯儀館舉行告別式，總統賴清德親自頒發褒揚令，讚揚他功在民主。前行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌，以及高雄市長陳其邁擔任覆旗官，為張俊雄覆蓋民進黨旗。

賴讚揚張俊雄功在民主

張俊雄出生於嘉義，父親張英哲是教會長老，歷任立委、民進黨秘書長、總統府秘書長、行政院長等職；晚年張俊雄長住高雄，褪下政治光環，在更生團契擔任終生志工。

據家屬表示，張俊雄今年端午節從床上摔下，造成人工關節脫臼住院治療，因感染一度住進加護病房急救，後轉到普通病房，但出院後仍常覺得暈眩，九月廿七日在睡夢中離世。

包括賴清德、前總統陳水扁、蔡英文、前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌昨天都到場送別，追念張俊雄對台灣自由、民主與人權發展的卓越貢獻。

賴清德致詞時說，張俊雄是非常虔誠的基督徒，有愛心、勇氣，常講「人生的價值不在得到多少，而是付出多大，施比受更加有福氣」；在高雄執業律師，長期支持黨外民主運動，見證美麗島事件，軍法大審期間挺身而出，展現台灣人的勇氣。自一九八三年起投身民主運動，在高雄連任五屆立委；一九八六年民進黨創黨時，是創黨十人小組之一；二〇〇〇年擔任陳水扁總統競選總部總幹事，推動政黨輪替，為台灣民主踏出非常重要的一步，堪稱是功在民主。

