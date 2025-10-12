中國點名「台獨水軍」終身追責 王苡儒：我不接受極權審判

被中國點名「台獨水軍」終身追責，「王氏研創藝術公司」負責人王苡儒昨出面說，他是中華民國公民，信奉三民主義、效忠中華民國法統與憲政的「統派自媒體人」，屬於自由的中國，絕不接受極權審判。（擷取自「我的學習筆記」YT）

嗆中國國安部公布內容錯誤百出

中國官方今年多次宣稱「懸賞」我國國軍人員，並於雙十當天公布我國軍情局及民間所謂「水軍公司」人員，對此，被點名的「王氏研創藝術公司」負責人王苡儒昨出面說，他是中華民國公民，信奉三民主義、效忠中華民國法統與憲政的「統派自媒體人」，屬於自由的中國，絕不接受極權審判。

中國國安部十日點名王氏研創藝術煽動分裂獨立思想、炮製散播虛假訊息及宣揚歷史虛無主義，將依據「反分裂法」、「懲獨廿二條」規定，終身追責。

對此，主持十一萬訂閱的網路影音節目的自媒體人王苡儒昨天說，他認為被中共針對是因為其節目論述打到中共痛處，如他常邀請旅美中籍人士、知名「中華民國派」的辛灝年批判中共。

王指出，其節目觀眾有一半是中國人，這也說明為什麼中共非常在意地批評其節目是「歷史虛無主義」，否定中共的歷史貢獻等。他也直言，中共慣於造謠，中國國安部所公布的內容錯誤百出，他不認識被點名的軍方人士，另一名被指控為公司員工的人，資料也是錯的。

王苡儒也在社群發布聲明說，他是信奉三民主義、效忠中華民國法統與憲政，堅持自由民主憲政的中華民國公民，中共竊據政權七十餘年，用謊言包裝歷史，以暴力維繫統治，它破壞了中華文化的道統，竊奪了民國的法統，仍然妄稱自己是「唯一合法中國」，卻連最基本的憲政與民意授權都不存在。

他強調，真正的叛國者，不是那些仍為自由中國發聲的人，而是那些出賣真相、踐踏人權、奴化思想的統治者。中共可以通緝他一輩子，但無法通緝真理，「我不接受極權的審判，因為我屬於自由的中國」。

