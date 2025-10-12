中方「懸賞」我心戰大隊 國防部痛斥拙劣認知戰

中國今年多次公布我國軍事人員個資，發布所謂「懸賞通告」。退役中將、軍情局前局長劉德良昨說，這代表我國的情報與反情報單位做出了一些成效，更打擊到中國的一些痛點。（資料照）

中國今年多次公布我國軍事人員個資，繼於雙十公告我三名軍情局及所謂「台獨水軍」操盤手大頭照後，福建省廈門市公安局昨再發布「懸賞通告」，公開徵集十八名我國國軍「政治作戰局心理作戰大隊」人員的所謂犯罪線索，並公布其頭像與身分證號。我國國防部痛批，中共此舉乃極權政體的霸道顢頇思維，意圖分化國人、矮化政府，明顯屬認知作戰的一環，手法粗糙拙劣。

國防部批中共 意圖分化台灣

中方昨宣稱，已掌握我方「心戰大隊」下轄六個中隊，負責資訊心戰、情報搜研、戰術心戰、廣播心戰、部隊宣慰與戰編動員等任務，指控其透過反宣網站、影音偽造、遊戲設計與電台滲透等方式「煽動分裂」。中方也呼籲「台胞」提供線索、劃清界線，以配合「反台獨」。

我國國防部對此指出，這類「舉報」與所謂「懸賞」行動，近年多次出現在中共官媒及公安機關操作中，係拼湊、偽造我方人員資料，藉以混淆輿論、打擊士氣，但也反映中共認知攻擊手段已經「技窮」。國防部強調，國軍官兵保衛國家與人民安全是責無旁貸的職志，呼籲國人支持國防建設，軍民合力強化防衛力量，確保國家安全。

劉德良：中共想要借刀殺人

退役中將、軍情局前局長劉德良昨說，中國一連串做法，代表我國的情報與反情報單位做出了一些成效，更打擊到中國的一些痛點，他建議政府應擴大國軍情報與反情報單位的能量，提振軍情單位士氣，並且提供更多資源及人力編制，以維護國家安全。

劉德良示警，中國意圖昭告全球台灣軍情局被他們滲透的嚴重，對敵單向透明，同時威嚇我方在職人員人身安全，阻塞軍情局招生，打擊軍情局精神士氣。公開我方情報人員資訊，也企圖藉此引發台灣社會、媒體、立法院、監察院對軍情局的疑慮、防範甚至撻伐、咎責、凍結預算；這明顯是一種借刀殺人的手法，目的就是想要削弱台灣的情戰能量。

劉德良建議，相關機關首長不可因此誘發錯誤政策，導致內部相互猜忌，降低工作意願，讓優秀專業人才出走，瓦解軍情局戰鬥力。這就是孫子兵法中的「以迂為直」策略，運用輿論戰與心理戰遂行情報戰的手段，軍情局一再被自己人砍殺，遺憾至極。

