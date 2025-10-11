新聞分析》攔下共軍第一擊

「台穹」並非橫空出世，從國軍近年對美採購被稱為美版「鐵穹」的國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）、M142「海馬士」（HIMARS）多管火箭，以及近期中科院與美商諾格簽署「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）技術的合作備忘錄，已足見其脈絡。圖為西班牙2023年部署至愛沙尼亞的NASAMS防空飛彈系統。（圖取自北約組織盟軍空中司令部官方Facebook）

記者方瑋立／特稿

總統賴清德雙十演說宣示加速打造「台灣之盾」（T-Dome），將透過分層防禦、高度感知與有效攔截，建構嚴密防空體系，並結合AI與高科技打造智慧化防禦網。這除指明國防預算的具體推動方向，也是從「四年期國防總檢討（QDR）」、漢光四十一號演習到「二〇二五國防報告書」所揭櫫戰略思維，已從過往「決戰灘頭」拓展開來，台灣不只決心要守，還要守得住。

今年三月發表的QDR到七月漢光演習，到本週剛出爐的國防報告書，顯示除傳統「決戰灘頭」的反登陸作戰外，以及所延伸的城鎮縱深作戰，一直到往前拓展的灰色地帶，國軍還要更重要的任務，即在一旦共軍發動侵略初期的「彈海」飽和攻擊下，守住台灣的領空並維繫作戰能力，更屬重中之重。

「台穹」並非橫空出世，從國軍近年對美採購被稱為美版「鐵穹」的國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）、M142「海馬士」（HIMARS）多管火箭，以及近期中科院與美商諾格簽署「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）技術的合作備忘錄，已足見其脈絡。

以NASAMS飛彈系統作為空域拒止主力，結合雷達網、天弓三型、強弓、愛國者、無人機與電子戰系統，建構一套分層、分域、分權的防空體系；透過AI輔助射控與開放式指揮架構，縮短決策時間，強化「即時感知、即時反應」的韌性作戰節奏，同時賦予分散備援特性，減少需要陣地集中的風險。

中共九三閱兵向國際社會證實其窮兵黷武的野心。澳洲前總理莫里森本週在「台北安全對話」說，習近平要求共軍在二〇二七年前達到備戰能力的期限是真實的，而台灣必須具備在戰事初期七十二小時內讓敵方受重挫的能力，這需要更高的國防投入、跨黨派團結及更緊密的盟友合作，才能避免一場全球性的浩劫發生。

透過打造「台穹」，台灣能在中國首波空襲攻勢中，大幅提高維持戰場感知與反擊作戰能力的比例。台灣防衛戰略正朝「多域拒止」、「重層嚇阻」與「韌性防衛」穩健前進，當中國將武力恫嚇作為政治工具之際，台灣選擇打造一守護和平的護盾，這場戰略轉型，將決定台灣在下個十年與印太連動的安全格局。

