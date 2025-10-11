中國外交部批賴總統：戰爭製造者》我籲北京正視史實 停止惡意攻訐

總統賴清德昨發表上任第二次的國慶演說，提出將加速打造「台灣之盾」，遭中國外交部發言人批評「戰爭製造者」。對此，我國外交部發言人蕭光偉強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是國際公認的事實，呼籲北京當局正視歷史事實。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德昨發表上任第二次的國慶演說，提出將加速打造「台灣之盾」，遭中國外交部發言人批評「戰爭製造者」。對此，我國外交部發言人蕭光偉強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是國際公認的事實，呼籲北京當局正視歷史事實。

陸委會盼中方 理性面對台灣主流民意

針對總統賴清德的國慶演說，中國外交部發言人郭嘉昆昨批為「顛倒黑白」、「混淆視聽」，老調重彈兜售台獨，並批評賴清德為「麻煩製造者」、「戰爭製造者」。

中國國台辦發言人陳斌華也稱，賴清德頑固堅持「台獨」立場，渲染中國威脅，鼓噪「民主對抗威權」，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」、擴軍備戰。其所言所行只會破壞台海和平穩定，加劇台海緊張局勢，加重台灣民眾負擔。

陸委會回應表示，國台辦以毫無新意的制式反應，恣意批評，賴總統的演說內容展現對維持區域和平穩定的負責態度，呼籲中共應放棄僵化的政治思維與對台複合性施壓等負面行徑，理性面對台灣主流民意。

蕭光偉則嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民向來的堅定共識。

蕭光偉強調，二戰結束後具國際法效力的「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茲坦公告」等政治聲明，該和約未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未一日統治過台灣，更無權在國際社會上代表台灣。

蕭光偉呼籲，北京當局應正視歷史事實，停止扭曲史實，尤其利用所謂三個「八十週年」藉機進行統戰與法律戰，意圖否定台灣主權地位，並誤導國際視聽。外交部強烈反對中國不斷惡意扭曲聯合國大會第二七五八號決議，企圖以此迫使國際接受其謬論，將台灣排除在聯合國體系之外，然而眾所周知，該決議僅處理中國在聯合國的代表權，全文隻字未提及台灣，更未涉及台灣地位，遑論授權中國代表台灣。

蕭光偉表示，中國應展現大國應有的負責任態度，理性認清發動侵略為國際社會帶來的災難，停止扭曲聯合國大會第二七五八號決議以及二戰歷史文件，也停止可能導致兩岸對立升高的惡意攻訐，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同努力維護台海及印太和平穩定，創造人民更多福祉。

