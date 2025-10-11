新聞解讀》賴「兩小段」對應習「四十四字」

中共總書記習近平在十一前夕的中共建政七十六週年記者會上，以歷年講話最少的四十四個字述及台灣議題，賴清德總統昨天在雙十演說中，也僅以區區兩小段的內容，闡述其對中政策。（記者羅沛德攝）

記者鄒景雯／特稿

中共總書記習近平在十一前夕的中共建政七十六週年記者會上，以歷年講話最少的四十四個字述及台灣議題，賴清德總統昨天在雙十演說中，也僅以區區兩小段的內容，闡述其對中政策，兩岸政治領袖在戰略上先後藐視對方的背後，台灣的底氣實則更甚以往。

「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」是中國共產黨盛行的政治口號，源於一九四八年毛澤東的講話；喜歡吊「毛語錄」書袋的共產黨徒，自絕於當代文明的洗禮，當施展「戰略藐視」手法對付異己時，經常會以精神勝利法的姿態表現。自川普第二次就任美國總統至今，中國政府這類的言行即頻繁面世，不僅僅是對付台灣而已。

最近的一例，應屬習近平的對台四十四字，即：要深化兩岸交流合作，堅決反對「台獨分裂行徑」和「外部勢力干涉」，堅決捍衛國家主權和領土完整。簡稱「一要二堅決」。

若稱老習對台是戰略藐視，昨天在總統府前，賴總統講到中國的篇幅也不多，嚴格來說，只用了兩小段，但正面回應了前述四十四字，第一段是宣示（保證）民主台灣將致力「維持現狀」；第二段是期待中國能體現「大國責任」，其中包括兩個具體作為：一，停止扭曲聯合國大會第二七五八號決議以及二戰歷史文件，二，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀。後者也在同步呼應國際間群起要求中國放棄武力的主流意識。

有關中國「三個八十年」（對日抗戰勝利八十週年、聯合國成立八十週年、台灣光復八十週年）的敘事，賴總統沒有迴避，他以「終戰」八〇週年做定義，然也以同理心強調中國曾經受到侵略的苦難，希望能夠汲取教訓，雖未明說中國做為過去的被侵略者，現在不要變成可能的侵略者，但威權主義持續擴張、國際秩序遭遇挑戰、區域安全受到威脅，無一不是白話指控，並奉勸不要歷史重演，這若不算是直接打趴「三個八十年」，那麼就請北京的扈從者再來說說要如何自我辯解。

今年雙十講話的兩岸篇幅變小，不是最要緊的，重點在世界的篇幅變大，這是路線的選擇；同時，我們要助益於世界的民主、世界的和平之外，今年特別提出助益於世界經濟，無疑是呼應「台灣模式」，這個格局所形塑的高度與氣勢，既前瞻未來的台灣，也說明了做為台灣總統準備把國家帶到哪裡去，後續就是藍圖的實踐能力至關重大，需要大家一起捲袖拚搏。

