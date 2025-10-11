雙十演說》賴總統籲中國：體現大國責任 致力和平

中華民國中樞暨各界慶祝一一四年國慶大會昨日在總統府前廣場舉行，多個運動賽事奪牌代表成員搭乘車輛通過觀禮台。（記者羅沛德攝）

停止扭曲聯大2758號決議 放棄武力改變台海現狀

總統賴清德昨天發表任內第二次國慶演說，特別提及二戰歷史殷鑑不遠，絕不能讓歷史悲劇重演；期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第二七五八號決議以及二戰歷史文件，並放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀。

賴總統指出，今年是二戰終戰八十週年，當年侵略者的野心造成生靈塗炭，而當前威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，台海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅。

未提「互不隸屬」等用詞

賴清德說，民主台灣是國際社會負責任的一員，將致力維持現狀、促進區域繁榮發展，期待中國能體現大國責任，共同維護印太和平穩定。回顧二戰期間，我們都經歷戰爭的苦難、被侵略的傷痛，應汲取教訓，絕不能重演歷史悲劇。

值得注意的是，賴總統去年國慶演說曾談到「中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬」，今年則未提及「互不隸屬」等用詞。

解嚴天數超越戒嚴天數

此外，賴清德強調，今年是台灣民主化歷史性的一年，解除戒嚴天數正式超越了令人窒息的戒嚴統治天數，這象徵著台灣徹底揮別威權體制的陰霾，迎向民主和充滿希望的未來。

賴總統說，歷經千辛萬苦所打造的民主台灣，正是台澎金馬二三〇〇萬人在這個世界最明確的定位。台灣是亞洲的民主燈塔，對仍在威權統治下，生活在黑暗中的每一個人，永遠傳遞希望的光芒。

賴總統指出，今年也是台灣崛起的一年，世界各國都遭遇劇烈變化和挑戰，包含俄烏戰爭、中東局勢動盪，以及中國持續軍事擴張，以及美國關稅政策所帶來的衝擊。但台灣人民沒有被擊倒，據亞洲開發銀行最新報告，將台灣今年經濟成長率由三．三％大幅上調到五．一％，是亞洲四小龍之首，也超越中國。

讚救災超人「何等偉大」

最後，賴總統分享兩個感人畫面，一是海外僑胞在聯合國大會期間募資，讓紐約時代廣場亮起「讓台灣參與」廣告；二是成千上萬的救災超人馳援花蓮光復鄉，自發性全民運動在世界上絕無僅有，也讓全世界記得「台灣，那一個小小多山的國家，何等的有愛心，是何等偉大！」

中華民國中樞暨各界慶祝一一四年國慶大會昨日在總統府前廣場舉行，總統賴清德與夫人吳玫如揮舞國旗向群眾致意，賴還逗趣地比出「手指愛心」。（記者塗建榮攝）

今年台北101國慶煙火首次結合無人機，無人機排列出「台灣加油」字樣，搭配大樓點亮鏟子超人圖樣及燦爛煙花，為花蓮與台灣送上祝福。（記者方賓照攝）

