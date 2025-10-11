台灣若要國家正常化 姚嘉文：不該再辦雙十國慶

總統府資政姚嘉文10日表示，如台灣要走向國家正常化，不應再舉辦「雙十國慶」活動。（記者方瑋立攝）

總統府資政姚嘉文昨在台灣基進等本土政黨舉辦的「拒絕雙十國慶」記者會表示，十月十日並非任何國家的生日，而是一九一一年中國「武昌起義」的日子，蔣介石為達成自身目的，硬將雙十節變成所謂國慶。姚強調，台灣若要國家正常化，政府不應再繼續慶祝此日，盼未來不再有人舉辦「雙十國慶」活動。

姚嘉文昨說，過去數度出席「國慶大會」，聽聞民進黨籍立法院長，甚至總統在台上喊出「中華民國生日快樂」，都覺得既好笑又非常難過。他指出，十月十日既不是台灣的國慶，台灣的中華民國，並非中國的中華民國，當年那個中華民國成立時間是一九一二年一月一日，也與雙十無關。

請繼續往下閱讀...

姚嘉文直言，蔣介石為鞏固政權、正當化其統治才創造此節日，民進黨執政後卻仍照辦，實不應該。武昌起義雖具中國人民打倒帝國的歷史意義，民間要紀念、討論或學術研究無妨，但台灣政府不應以此作為國慶紀念。

姚嘉文呼籲，台灣若要讓國家正常化，不應該繼續辦這樣的活動，希望在不久的將來不會再有人舉辦雙十國慶活動。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天也批評，政府長期替外來政權辦慶典，「代替侵略者慶祝他們的生日」，是天大的錯誤。在台灣還沒正式獨立、還沒有成為正常國家之前，台灣確實仍未有資格慶祝任何所謂「國慶日」。

台灣基進黨主席王興煥說，雙十國慶是中華民國體制的展示，透過此儀式再度令台灣陷入中華民國敘事框架之中，導致台灣認同衰退並向國際傳遞「一個中國」的錯誤訊息。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法