高市早苗親筆信 日華懇轉交給賴

日華懇昨在台北舉行記者會，回應媒體提問。（記者田裕華攝）

日本國會最大跨黨派友台團體「日華議員懇談會」（日華懇）訪團昨出席國慶大會觀禮後，隨即赴總統府出席午宴，親手將自民黨新任總裁高市早苗的親筆信，轉交身兼民進黨主席的總統賴清德。賴清德接下親筆信後，再次向高市表達祝賀與期待，盼新內閣成立後，台日能攜手開創更緊密的合作新局。

由於我國花蓮地區受強颱「樺加沙」引發的洪災重創，日本自民黨籍眾議員佐佐木紀代表日華懇全體成員向台灣表達深切慰問，並由副團長金子恭之轉交賑災善款名錄。另針對我國政府日前透過日台協會，向日方請求「投入式水位觀測浮標」設備支援以利監測堰塞湖，佐佐木說，日本國土交通省預計於本月十七日將該設備運抵台灣，展現日本防災合作的支持。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，台日是「患難見真情」的好朋友，不僅在天災地變中互相關懷，也是脣齒相依的「命運共同體」，共同面對地緣政治的挑戰。他感謝日本政府多次在重要國際場合強調台海和平穩定的重要性，也獲得理念相近國家的響應，包括今年美日峰會、G7外長會議、日本與北約秘書長雙邊會談、日歐盟峰會等，皆彰顯維護台海和平穩定及反對片面改變現狀已是國際社會的高度共識。

佐佐木也代表團長古屋圭司致詞說，日華懇促成日本修法，自五月起「日本結婚登記國籍欄」可註記「台灣」，展現日本對台灣的尊重與認同；未來將續推地方政府互訪、中學生教育旅行與文化合作，深化雙方關係。此外，台積電赴熊本設廠象徵台日經濟合作邁向新時代，雙方可在經濟安全、能源與供應鏈強化等領域深化夥伴關係。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法