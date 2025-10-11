焦點評論》心知肚明的「境外勢力」

郝龍斌前晚突發文致黨主席競選對手，以不實訊息攻擊他的那些網軍來自何方？（資料照）

記者施曉光／特稿

只剩下一週時間就要投票的國民黨主席選舉，由於來自某些方面的網路宣傳愈發辛辣，最近選戰火藥味也就愈來愈重，郝龍斌指控有境外勢力的網軍對他進行汙衊，還有假民調出現，張亞中甚至明確指出收集到至少十多個中國大陸AI「數字人」頻道所生成的內容，集中發表涉及國民黨主席選舉的評論，而且明顯傾向特定單一候選人。

雖然這些爭議的幕後藏鏡人很難查明，也難判斷所有負面選舉手法，全都是所謂「境外勢力」或中國方面操控，但相信多數藍營人士都心知肚明，其實很多負面選舉素材或談資，都是「自己人」背刺「自己人」。

所謂「假民調」誰做的？相互攻訐的黨同伐異來自哪裡？又是誰在背後操作某位候選人直到領表登記前才補繳黨公職募款責任額欠款？誰在操作棄保？除了天知地知，其實相關陣營人士都「你知我知」，只是大家沒有把話挑明說穿，以免觸犯黨主席選舉促進優質選風實施要點所明令禁止「不得以違法言論攻訐參選同志或致損害本黨聲譽，破壞本黨團結之行為」，也不想把最後僅存的一絲「同志」薄情，給直接戳破，以免淪為破壞這場選舉的罪人。

至於眾說紛紜的「境外網軍」，甚至有陣營直接點名來自於中國AI「數字人」，其實目前並無實錘證據足以證明背後確為對岸意圖影響這次選舉，即便相關文字或影音內容來自對岸，也無法排除是某陣營網軍或文宣系統為求勝選，故弄玄虛，偽裝「紅軍」打「藍軍」。

不過，這次選舉的確有候選人由於受到特定立場媒體的青睞，聲勢逐漸看漲，而遭外界繪聲繪影解讀是中共囑意人選，但在沒有明確證據之前，相關看法也僅止於一種揣測。

其實，這次國民黨主席選舉從一開始就延後兩週辦理領表登記，又延長黨員取得投票權的黨費補繳期限二個多月，再到最近突然冒出十八名藍委聯合聲明要求停辦辯論、政見說明會，還有以藍營青年為主體的網路社群發文示警這次黨主席選舉「極端茶黨派」可能當選，質疑紅統勢力將大舉進駐黨中央等等一堆騷操作，甚至黨中央還一度打算停辦所有政見說明會，種種光怪陸離的現象，都很難不讓外界懷疑這場選舉結果的正當性。

鄭麗文在十月六日發文稱，「國民黨不能輸在『自己人』的手裡」，或許正是這場藍營黨魁之爭的最佳註解。

