郝：網軍攻擊遠超過民進黨 鄭呼籲勿網內互打製造對立

國民黨主席候選人郝龍斌前晚發文抱怨遭境外勢力網軍，對他進行鋪天蓋地汙衊。郝昨出席國民黨國慶升旗典禮時受訪說，原本希望透過這場選舉團結全黨，但在參選後有鋪天蓋地的網軍，散播不實謠言重傷他，希望這個現象能夠停止，尤其很多假帳號、自稱黨員的人，「攻擊我超過攻擊民進黨」，就連支持他的人也遭到攻擊，這應該不是一般的網軍，且範圍遠超過民進黨網軍，他很好奇這些網軍是從哪裡來的？並嘆與其用網軍攻擊他，還不如花力氣去對付民進黨。

張亞中：中國AI影片助特定候選人

此外，國民黨主席候選人張亞中昨聲明，近日觀察並收集到至少有十多個中國大陸AI「數字人」（虛擬主播）頻道所生成的內容，集中涉及評論國民黨主席選舉，而且明顯傾向特定單一候選人，他呼籲YouTube及相關平台應公開這些頻道的營運地點、投放來源與資金流，確保資訊透明，國民黨中央與各候選人陣營應主動聲明，未曾接受任何境外資源、演算法推播或AI「數字人」輿論協助，若有候選人團隊接受境外資源參與這次選舉並惡意攻擊，候選人應立即約束該所屬團隊，否則立刻失去候選人資格。

外界解讀被影射的候選人鄭麗文則表示，每次選舉都難免有類似狀況，她要呼籲大家避免網內互打，用負面方式選舉，並希望所有候選人與助選員自我克制。媒體詢問是否感覺自己被影射？鄭麗文說，大家都不要對號入座，也不要製造更多的仇恨與對立，在國慶日大家應該充滿信心、開心走下去。

鄭指出，這次國民黨主席選舉獲得超乎預期的關注，應該當成好現象，畢竟比無人問津要來得好，他呼籲黨內要堅定腳步，展現民主風範，讓支持者有信心，不要讓敵人有機會見縫插針。

另一位黨主席候選人羅智強說，網軍攻擊的事情，他的感受更深，上週有一位國民黨中央委員發文說他要退選支持鄭麗文，自己澄清後，又變成羅智強與郝龍斌結盟，「謠言總要統一一下吧！」。

面對黨內選舉火藥味愈來愈濃，國民黨主席朱立倫昨受訪呼籲，這次選舉產生的黨主席，是要來領導、團結國民黨，而且大家的對手不在黨內，而是民進黨。

