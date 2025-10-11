郝龍斌稱遭境外勢力攻擊》學者：中國想過濾掉不喜歡的候選人

國民黨10日早上舉行國慶日升旗典禮，黨主席候選人郝龍斌出席。（記者方賓照攝）

國民黨主席候選人郝龍斌在臉書發文指稱遭「境外勢力」網軍攻擊，對此，中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛昨受訪表示，北京想利用國民黨主席選舉，過濾掉不喜歡的候選人，選擇一個可以合作、未來可作為在台的協力者或代理人；而中國會攻擊郝龍斌，代表中國喜歡的可能是更激進、好對抗、企圖製造台灣內部混亂與內耗的人選。

中國喜歡更激進 可製造台灣混亂內耗的人選

請繼續往下閱讀...

台北海洋科技大學校務研究中心主任林威志分析，郝自稱被攻擊，卻不敢挑明說境外勢力是誰，因為怕得罪「境外夥伴」，如果講明，未來合作會受阻，所以才打迷糊仗，但大家都心知肚明。國民黨一直被認為是親中政黨，而境外勢力對一般民眾的認知，就是中國。這次國民黨主席選舉，北京也絕對會有動作。中國屬意人選，在黨主席選舉中，勝出機率也比較高。

何澄輝：郝成受害目標 才感受到認知戰威力

台灣安保協會副秘書長、黑熊學院首席顧問何澄輝認為，利用資訊戰或混合戰進行認知操控介入選舉，正是中國、俄羅斯長期慣用的伎倆，郝龍斌的指控「有跡可循」，只是現在自己成為受害目標，才真正感受到認知戰的威力。

王智盛說，如果郝說的是真的，代表中國介入台灣政治相當深，不僅在台灣公職選舉中介選，以打擊民進黨，甚至跟合拍的政黨合作，成為背後的黑手，這會讓人有更多細思極恐的聯想，北京恐想利用此次黨主席選舉，過濾掉不喜歡的候選人，選擇一個可以合作、未來作為在台的在地協力者或代理人。

王智盛分析，境外勢力攻擊郝龍斌，而現在國民黨內可跟郝競爭者，大概只有鄭麗文。他本以為，北京可能會比較認同郝龍斌，因為郝比較穩健，且有軍方、新黨背景，如果連中國都要攻擊郝龍斌，或許北京更傾向支持激進、對抗、不想跟民進黨朝野和解，企圖製造台灣內部混亂與內耗的候選人。

王智盛說，國民黨不要天真地以為，選出任何人擔任黨主席，北京都會認同與支持；國民黨必須要認清現實，中國根本不在乎未來國民黨主席是否可帶領國民黨贏得大選，中國更在乎的是，國民黨主席能否被利用、能否製造台灣混亂。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法